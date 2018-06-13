Мирончик вручил верительные грамоты королю Швеции

Посол Беларуси в Королевстве Швеция Дмитрий Мирончик вручил в четверг верительные грамоты Королю Швеции Карлу XVI Густаву, сообщили в пресс-службе МИД республики.

"В рамках церемонии состоялась традиционная аудиенция у главы шведского государства, в ходе которой было отмечено наличие широкого круга вопросов, одинаково актуальных для Беларуси и Швеции - от охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов до укрепления безопасности и добрососедства в регионе", - говорится в сообщении МИД.

Накануне королевской аудиенции руководитель белорусской дипмиссии встретился с руководством странового департамента, а также службы государственного протокола МИД Швеции. "Стороны констатировали взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии белорусско-шведских отношений, обсудили перспективные направления сотрудничества и конкретные шаги, направленные на скорейшее восстановление позитивной динамики по всему спектру двусторонней повестки дня", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, Д.Мирончик был назначен послом в Швецию в мае текущего года, после шести лет отсутствия полноценного диппредставительства Беларуси в этой стране из-за дипломатического скандала с так называемым "плюшевым десантом".

Скандал между Беларусью и Швецией произошел летом 2012 года после того, как легкомоторный гражданский самолет, пилотируемый подданными Швеции, пересек со стороны Литвы воздушное пространство Беларуси и сбросил на Минск и Ивенец (Минская область) плюшевых мишек с призывами к свободе прессы в стране.

В августе 2012 года экс-посол Швеции в Минске Стефан Эрикссон был вынужден покинуть Беларусь из-за формального непродления аккредитации.

МИД Швеции тогда заявил, что белорусская сторона выдворила дипломата, и отказался принять нового белорусского посла, а также предложил двум старшим белорусским дипломатам покинуть Швецию.

Белорусский МИД в свою очередь отозвал посольство из Стокгольма и предложил Швеции предпринять аналогичные действия в отношении своего диппредставительства.

С августа 2012 года по июль 2013 года Швеция не имела в Минске представителя с дипломатическим статусом. Затем дипмиссию возглавлял временный поверенный Мартин Оберг, которого в конце апреля 2015 года шведское правительство назначило послом в Беларуси. В сентябре 2017 года к работе приступила новый посол Кристина Юханнессон.

В свою очередь в декабре 2016 года представитель Беларуси Алексей Поплавский приступил к выполнению обязанностей временного поверенного в делах республики в Швеции, а в ноябре 2017 года в Стокгольме было открыто посольство Беларуси.

Д.Мирончик с февраля 2014 года и по май текущего года занимал пост начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря министерства иностранных дел Беларуси.