Белорусский парламент ратифицировал соглашение об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом

Палата представителей Национального собрания Беларуси ратифицировала соглашение "Об обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансирования", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Ратификация соглашения позволит определить четкий порядок обмена информацией на безвозмездной основе", - сказал первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Игорь Сергеенко, представляя документ в парламенте.

И.Сергеенко отметил, что соглашение также позволит "совершенствовать механизм информационного сотрудничества Беларуси в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом".

В качестве ответственных в сфере обмена информацией определены КГБ, МВД, Госпогранкомитет и Служба безопасности президента Беларуси.