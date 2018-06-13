Палата представителей Национального собрания в четверг приняла к сведению так называемый IT-декрет. Документ парламентариям представил первый вице-премьер Василий Матюшевский, который подробно рассказал о неизбежной цифровизации экономики.

С докладом первого вице-премьера не согласился депутат Николай Улахович. Он предположил, что проект развития IT-индустрии "лопнет" и потребовал конкретных цифр, "что принес за эти годы этот проект и конкретно ПВТ".

"Проект так долго обсуждался в обществе... Но давайте оперировать цифрами. Относительно небольшой ПВТ в прошлом году дал почти $1,3 млрд экспортной выручки. В этом году, несмотря на высокую базу прошлого года, динамика очень позитивная", - сказал В.Матюшевский.

"Но самое главное, что меня удивляет, а лопнуть что должно?", - спросил первый вице-премьер.

"Ваш проект лопнет", - ответил Н.Улахович.

"Во-первых это не мой проект, а проект страны. И что все-таки лопнет? Государство не вложило в ПВТ ни копейки денег", - подчеркнул В.Матюшевский.

В ответ парламентарий заявил что "все знают, как ПВТ создавался", на что первый вице-премьер попросил рассказать об этих неизвестных подробностях.

Дискуссию прервал спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Как сообщалось, декрет президента N8 "О развитии цифровой экономики" официально вступил в силу 28 марта 2018 года, основные положения документа - продление специального режима Парка высоких технологий (ПВТ), создание условий для внедрения в экономику технологии блокчейн.

Декрет принят "в целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь".