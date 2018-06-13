Как проходит день в школьном лагере. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Каникулы с пользой: почти 1500 детей планируется оздоровить этим летом в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Половина из них будут отдыхать в школьных лагерях. Познавательные экскурсии, развивающие игры и спортивные турниры – времени скучать не останется.





Екатерина Чичерова окунулась в мир детства в видеоматериале.