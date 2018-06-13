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Как проходит день в школьном лагере. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Каникулы с пользой: почти 1500 детей планируется оздоровить этим летом в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Половина из них будут отдыхать в школьных лагерях. Познавательные экскурсии, развивающие игры и спортивные турниры – времени скучать не останется.
Екатерина Чичерова окунулась в мир детства в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Каникулы с пользой: почти 1500 детей планируется оздоровить этим летом в Воложинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Половина из них...
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