Короткий дождик не помог: в Беларуси сохраняется запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. В планы аграриев вмешалась погода. Долгожданный дождь, который прошел местами, ситуацию практически не изменил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засуха наносит вред посевам. Из-за нее введен запрет на посещение лесов во всех районах Минской области, кроме Мядельского. Сначала специалисты запретили посещать леса в 13 районах, а после аналогичные решения приняли руководители и других. Пока попасть в лес можно только в крае голубых озер.





Что касается остальных территорий, то в лес нельзя заезжать на транспорте и посещать пешком с любыми целями. Нарушителям запрета может грозить штраф в размере до 25 базовых величин (около 600 рулей). Лесная охрана работает в усиленном режиме.