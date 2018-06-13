Полоцкий район. Фото прислала Людмила Пашкевич

Здравствуйте. Пишет Вам Людмила Пашкевич. Наша большая семья живёт в агрогородке Заозерье Полоцкого р-на, Витебской области. У нас с мужем Дмитрием три сына: Захар, Степан и Матвей. Я работаю в местной библиотеке и очень люблю фотографировать. Посылаем несколько фото.

1. Фото сделаны на моей малой родине в д. Городище Полоцкого р-на. На них наш средний сын Степан и моя мама, Синькевич Валентина Антоновна. «Расскажи мне, бабушка, о житье-бытье».





2. Фото сделаны в д. Городище Полоцкого р-на на берегу двух рек: Западная Двина (одуванчиковое поле) и Туровлянка (колодец-родник).













3. Фото сделаны в аг. Заозерье Полоцкого р-на.







