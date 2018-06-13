|
В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт
Новости США. 12 июня в Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух самый большой бумажный самолётик.
Как
«Вау! Спасибо всем, кто принял участие в создании крупнейшего в мире летающего бумажного самолёта! Более пяти тысяч людей всех возрастов, социальный статусов и способностей объединились, чтобы создать это произведение искусства», –
Отмечается, что над созданием крупнейшего бумажного самолётика трудились около четырёх лет.
Весной 2018 года шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. 12 июня в Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух самый большой бумажный самолётик. Как сообщает UPI, длина самолётика составила 19,5 метров,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)