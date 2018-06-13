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В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт

14.06.2018 17:34 — Разное | СТВ  
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Новости США. 12 июня в Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух самый большой бумажный самолётик.  

Как сообщает UPI, длина самолётика составила 19,5 метров, а масса – 680 килограммов. Запуск бумажного изделия был проведён в аэропорту города Фичберг при помощи подъёмного крана. За происходящим наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.  

В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт
Фото: facebook.com/jerrywayneosceola  

«Вау! Спасибо всем, кто принял участие в создании крупнейшего в мире летающего бумажного самолёта! Более пяти тысяч людей всех возрастов, социальный статусов и способностей объединились, чтобы создать это произведение искусства», – рассказал один из участников проекта.  

В США запустили крупнейший в мире бумажный самолёт
Фото: facebook.com/jerrywayneosceola  

Отмечается, что над созданием крупнейшего бумажного самолётика трудились около четырёх лет.  

Весной 2018 года шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса.  

1374 аппарата 13 минут выполняли синхронный полет – подробнее здесь.  

 
 
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Новости США. 12 июня в Сотрудники Массачусетского музея подняли в воздух самый большой бумажный самолётик.   Как сообщает UPI, длина самолётика составила 19,5 метров,...
 
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