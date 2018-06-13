ГАИ займется бесправниками

С 14 по 18 июня проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП.

С целью предупреждения подобных ДТП в Минской области с 14 по 18 июня проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП по вине лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющих права управления.

К слову, за 5 месяцев 2018 года в Минской области задержано 3680 водителей, не имеющих права управления (ст. 18.19 КоАП).



