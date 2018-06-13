19 туй появилось на центральной площади Буда-Кошелево

Приятно видеть свой город ухоженным и красивым. Особенно приятно, когда на его карте появляются новые интересные объекты.

Сегодня новый облик обрела центральная площадь города, на которой появилась композиция из 19 туй в кадках.

Как рассказал директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Сергей Мишаков, идея принадлежит главе района Андрею Горбачеву, а предприятие с готовностью воплотило ее в жизнь.

— К тому же, на площади всегда оживленное пешеходное движение, здесь прогуливаются мамы с детьми, а туи отлично зонируют парковочную зону, — заметил Сергей Иванович, — Остается надеяться на то, что жители и гости райцентра будут бережно относиться к внешнему виду города и труду людей, воплощающих в жизнь идеи преображения.

К слову, директор коммунальника поделился с нами информацией о том, что этот подарок не станет последним.

А пока всё. Будем рады, если расскажете, что интересного появилось в вашем населенном пункте! Присылайте свои фото и комментарии к ним на наш электронный адрес.













Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.