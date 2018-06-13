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Прогноз погоды на 15 июня

14.06.2018 19:14 — Разное | ОНТ  
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Шторм обесточил десятки тысяч домов в Ирландии. Сильные ливни с градом обрушились на западные и центральные районы Сербии. Стихия атакует запад Украины. У нас сохраняется довольно комфортная погода. В отдельных районах прошли дожди.

В пятницу погоду в Беларуси будет формировать тёплая неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. В выходные атмосферными процессами будут управлять малоподвижный фронтальный раздел и тёплая неустойчивая воздушная масса.

15 июня преимущественно по юго-востоку пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Довольно сильные осадки будут ночью в Гомельской и Могилёвской областях. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах – порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы +11..+17°С. В разгар дня воздух прогреется до +23°С, а по западу до +25°С. В столице ожидается +19..+21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В выходные дни будет преобладать облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах – порывистый. Преобладающая температура воздуха в субботу ночью +10..+17°С, днём +18..+25°С, по юго-востоку – до +27°С.

Самым жарким этот день был в 1998-м. В Гомеле столбики термометров поднялись до отметки +34°С. Холоднее всего за весь период наблюдений было 14 июня 1928 года в Василевичах Гомельской области – всего +2°С. В 1998-м сильный дождь едва не смыл Верхнедвинск: там выпало 102 миллиметра осадков, то есть почти 120% месячной нормы.

В народном календаре сегодня Устинов день. Наши предки наблюдали за восходом солнца. Считалось, если небо ясное, то хорошо уродятся зерновые. Дождь предвещал богатый урожай льна. А если ветер дует с запада, то в ближайшее время погода ухудшится.  

 
Теги: Гомель
 
 
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В пятницу погоду в Беларуси будет формировать тёплая неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.
 
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