Рыженков: Минск практически готов к баскетбольному чемпионату мира среди девушек

Подготовка к чемпионату мира по баскетболу среди девушек (U-17) ведется планомерно, без существенных вопросов. Об этом в пресс-центре БЕЛТА заявил председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков.



Максим Рыженков. Фото: БЕЛТА

— В настоящее время решены практически все проблемы — по питанию, размещению команд, судей, официальных представителей ФИБА и зрителей. Сейчас отрабатываются последние нюансы, связанные с проведением такого представительного форума, — отметил глава БФБ.

Он также сказал, что предстоящий турнир памяти Семена Халипского в Минске станет своеобразным тестом перед мировым первенством. Планируется на практике отработать все технические, транспортные, медицинские и другие элементы, чтобы во время чемпионата планеты все прошло без сучка и задоринки.

Что касается чисто спортивных аспектов, то, по мнению Рыженкова, белорусские баскетболистки ничем не хуже своих сверстниц из других стран. Главное, чтобы был запредельный настрой на каждый матч, игроки должны выкладывать все силы, проявлять лучшие игровые и морально-волевые качества.

Видео: Информационное агентство БелТА

Минск получил право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. Матчи пройдут с 21 по 29 июля 2018 года на площадках Дворца спорта и «Фалькон Клуба». Планетарный чемпионат для 17-летних баскетболисток будет проведен уже в пятый раз.

Сборная Беларуси до 17 лет на чемпионате мира на предварительной стадии выступит в группе «А», соперницами подопечных главного тренера Виктории Дацун станут баскетболистки Колумбии (21 июля), Японии (22 июля) и Франции (24 июля).

Официальным талисманом ЧМ по баскетболу (U-17) станет аистенок

Официальным талисманом чемпионата мира по баскетболу (U-17) станет аистенок. Об этом сообщила исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.



Фото: БЕЛТА

Маскот разработан дизайнерами компании «Мальвина» в сотрудничестве с БФБ и ФИБА Европа.

Как пояснила исполнительный директор БФБ, выбор талисмана не случаен. Ведь именно аист является неофициальным символом Беларуси, предвестником счастья и благополучия, духом-покровителем дома, приносящим обитателям лад и процветание.

— Именно аистенок, на взгляд организаторов чемпионата, отражает суть турнира для игроков до 17 лет. Для многих девушек это первые крупные соревнования в карьере. Надеемся, наш аистенок понравится болельщикам, гостям и его участникам, — отметила Анастасия Маринина.

БФБ объявила конкурс на определение имени талисмана ЧМ по баскетболу (U-17)

Белорусская федерация баскетбола объявила конкурс на определение имени аистенка — талисмана чемпионата мира по баскетболу (U-17).

Прием и обработка конкурсных работ будет вестись с 14 июня по 30 июня. А 9 июля будет названо имя талисмана предстоящего чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет.

— Вся информация будет размещена на сайте федерации. Победителя выберет жюри, который будет приглашен в сборную до 17 лет либо на тренировку, либо на игру и получит специальные призы от организаторов чемпионата, — рассказала исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина.

Наталия Трофимова: Турнир памяти Семена Халипского поможет баскетболисткам юниорской сборной Беларуси в подготовке к ЧМ

Белорусские баскетболистки до 17 лет получат хорошую игровую практику на турнире памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского в Минске. Такое мнение высказала главный тренер женской национальной сборной Беларуси Наталия Трофимова.



Наталия Трофимова. Фото: БЕЛТА

Ранее международный турнир памяти Семена Халипского проводился среди национальных команд, но в этом году принято решение провести соревнования среди юниорок, которые смогут лучше подготовиться к чемпионату мира.

В гости к белорускам приехали очень сильные соперницы, поэтому команде Виктории Дацун будет полезно сыграть с ними и проверить свои силы в преддверии главного старта сезона.

В турнире памяти Семена Халипского примут участие также команды U-17 из Китая, Эстонии и Чехии. Матчи пройдут на площадке минского Дворца спорта с 15 по 17 июня.

Расписание турнира памяти Халипского:

15 июня

16.00 — Китай-Эстония;

17.45 — торжественная церемония открытия;

18.30 — Беларусь-Чехия.

16 июня

15.00 — Чехия-Китай;

17.30 — Эстония-Беларусь.

17 июня

15.00 — Чехия-Эстония;

17.30 — Беларусь-Китай;

19.15 — награждение, закрытие турнира.

Виктория Дацун: Подготовка баскетболисток юниорской сборной Беларуси к ЧМ проходила на высоком уровне

Подготовку к домашнему чемпионату мира (U-17) баскетболистки юниорской сборной Беларуси ведут с начала 2018 года, и все проходит по намеченному плану. Об этом рассказала главный тренер команды Виктория Дацун.



Виктория Дацун. Фото: БЕЛТА

В юниорской национальной сборной играют лучшие баскетболистки этого возраста, которые тренировались на базе Гродненского училища олимпийского резерва. Подготовка шла планомерно, команда полностью выполнила поставленные задачи перед чемпионатом мира. Сейчас белорусские баскетболистки прибыли в Минск.

— Заключительный сбор команда начала с больших нагрузок, и поэтому игрокам будет нелегко в матчах турнира памяти Семена Халипского. Очень интересны все соперницы, но особенно китаянки. Азиатские дружины играют в своеобразный баскетбол, и этот опыт очень пригодится в матчах мирового первенства, — отметила Виктория Дацун.

После минского турнира команда Виктории Дацун отправится на соревнования во Францию, после чего проведет несколько контрольных встреч со сверстницами из Литвы и Латвии, а непосредственно перед началом чемпионата мира намечен спарринг со сборной Новой Зеландии.

БФБ может выступить организатором других крупных баскетбольных турниров

Белорусская федерация баскетбола может выступить организатором других крупных турниров по этому виду спорта, заявил сегодня председатель федерации Максим Рыженков.



Фото: БЕЛТА

Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Беларусь в будущем претендовать на проведение взрослого чемпионата Европы по баскетболу, Максим Рыженков сказал, что выступить организатором одной стране столь масштабного турнира сложно и требует около 10 миллионов долларов стартового взноса.

— Международная федерация баскетбола (ФИБА) следует сейчас политике предоставлять такие крупные турниры нескольким странам, привлекая как можно больше болельщиков на матчи. Провести чемпионат Европы среди взрослых — удовольствие не из дешевых. Наша федерация будет идти шаг за шагом в этом направлении.

Беларусь уже провела чемпионат Европы до 18 лет по баскетболу 3×3, в июле предстоит провести чемпионат мира среди игроков до 17 лет, затем — крупный турнир 3×3 на II Европейских играх 2019 года.

А дальше мы подумаем над организацией следующих международных турниров. Самое главное — иметь сплоченную команду профессионалов при проведении масштабных соревнований, — рассказал Максим Рыженков.

По словам председателя БФБ, на предстоящем в июле чемпионате мира в Минске планируется приезд многих почетных гостей: президента ФИБА-Европа Тургая Демиреля, генерального секретаря этой организации Камила Новака, руководителей федераций стран — участниц мирового форума.

Одним из комиссаров чемпионата выступит олимпийская чемпионка, воспитанница белорусской школы баскетбола Ирина Сумникова.