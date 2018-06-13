ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исполнение смертных приговоров Гершанкову и Бережному временно приостановлено

14.06.2018 19:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного на время рассмотрения их надзорных жалоб.


Рассмотрение апелляций по делу "черных риэлторов" в Верховном суде 18 декабря 2017 года.

Об этом правозащитникам стало известно от родственников осужденных к высшей мере.

 Это настоящий шанс сохранить жизнь или обычная формальность? Комментирует юрист Правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.

 Павел Сапелко."Надзорная жалоба для любого осужденного - это всегда шанс для того, чтобы приговор был изменен. Но если это смертный приговор, то, безусловно, каждый такой шанс может быть последним. И если мы узнаем, что исполнение смертного приговора приостановлено, это значит, что человек, как минимум, на период рассмотрения надзорной жалобы и принятия по ней решения останется живым. Поэтому такие сведения очень важны и это можно расценивать положительно, что такой шанс у осужденных появился".

 Срок рассмотрения надзорной жалобы - месяц с момента ее поступления к должностному лицу. Это значит, что в течение следующего месяца приговор в отношении Гершанкова и Бережного не будет приведен в исполнение.

 

По приговору Могилевского областного суда 21 июля Семен Бережной, а также супруги Игорь и Татьяна Гершанковы обвинялись в совершении убийств и подготовке к совершению убийств, похищении человека и подготовке к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, краже или уничтожении документов. Татьяну Гершанкову дополнительно обвинили в незаконном обороте наркотиков или психотропов.

 Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры: Игорю Гершанкову - высшая мера наказания - расстрел; Семену Бережнова - высшая мера наказания - расстрел; Татьяне Гершанковай - 24 года тюрьмы с конфискация имущества; Бориса Колесникова - 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.

 20 декабря 2017 года коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси вынесла решение по апелляционных жалобах двух фигурантов так называемого дела могилевских «черных риэлторов»: Игоря Гершанкова и Бориса Колесникова: приговор Могилевского областного суда от 21 июля оставить в силе, а жалобы без удовлетворения.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного на время рассмотрения их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыженков: Минск практически готов к баскетбольному чемпионату мира среди девушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика