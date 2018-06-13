Исполнение смертных приговоров Гершанкову и Бережному временно приостановлено





Рассмотрение апелляций по делу "черных риэлторов" в Верховном суде 18 декабря 2017 года.

Об этом правозащитникам стало известно от родственников осужденных к высшей мере.

Это настоящий шанс сохранить жизнь или обычная формальность? Комментирует юрист Правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.

Павел Сапелко."Надзорная жалоба для любого осужденного - это всегда шанс для того, чтобы приговор был изменен. Но если это смертный приговор, то, безусловно, каждый такой шанс может быть последним. И если мы узнаем, что исполнение смертного приговора приостановлено, это значит, что человек, как минимум, на период рассмотрения надзорной жалобы и принятия по ней решения останется живым. Поэтому такие сведения очень важны и это можно расценивать положительно, что такой шанс у осужденных появился".

Срок рассмотрения надзорной жалобы - месяц с момента ее поступления к должностному лицу. Это значит, что в течение следующего месяца приговор в отношении Гершанкова и Бережного не будет приведен в исполнение.

По приговору Могилевского областного суда 21 июля Семен Бережной, а также супруги Игорь и Татьяна Гершанковы обвинялись в совершении убийств и подготовке к совершению убийств, похищении человека и подготовке к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, краже или уничтожении документов. Татьяну Гершанкову дополнительно обвинили в незаконном обороте наркотиков или психотропов.

Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры: Игорю Гершанкову - высшая мера наказания - расстрел; Семену Бережнова - высшая мера наказания - расстрел; Татьяне Гершанковай - 24 года тюрьмы с конфискация имущества; Бориса Колесникова - 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.

20 декабря 2017 года коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси вынесла решение по апелляционных жалобах двух фигурантов так называемого дела могилевских «черных риэлторов»: Игоря Гершанкова и Бориса Колесникова: приговор Могилевского областного суда от 21 июля оставить в силе, а жалобы без удовлетворения.