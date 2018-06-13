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Исполнение смертных приговоров Гершанкову и Бережному временно приостановлено
Заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного на время рассмотрения их надзорных жалоб.
Рассмотрение апелляций по делу "черных риэлторов" в Верховном суде 18 декабря 2017 года.
Об этом правозащитникам стало известно от родственников осужденных к высшей мере.
По приговору Могилевского областного суда 21 июля Семен Бережной, а также супруги Игорь и Татьяна Гершанковы обвинялись в совершении убийств и подготовке к совершению убийств, похищении человека и подготовке к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, краже или уничтожении документов. Татьяну Гершанкову дополнительно обвинили в незаконном обороте наркотиков или психотропов.
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Заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров в отношении Игоря Гершанкова и Семена Бережного на время рассмотрения их...
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