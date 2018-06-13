



Фотографии собранных кристаллов размещают в соцсетях местные жители.





Местные жители делятся фотографиями найденных кристаллов в соцсетях.





сообщении в одном из Twitter-аккаунтов. «Мои друзья живут на Гавайях, рядом с районом, куда дошли последние потоки лавы. В разгар катастрофы они проснулись и заметили, что по всей земле разбросаны крошечные кусочки оливина. Это буквально дождь. Природа действительно потрясающая» — написано вв одном из Twitter-аккаунтов.





Как пишет издание, на Гавайях есть даже пляжи с песком зеленоватого цвета, содержащим оливин.









Это один из самых распространенных минералов в глубине Земли, но при этом его трудно отделить от остальной породы. По оценкам экспертов, из оливина и его вариаций состоит до 50% магмы Земли. Драгоценным камнем считается прозрачная разновидность оливина — хризолит.



