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Вулкан Килауэа, как курочка Ряба, "несет" драгоценные камни
Кристаллы оливина стали находить жители Гавайев в застывшей лаве, которую изверг вулкан Килауэа. «Вулкан буквально извергается драгоценными камнями», — не скрывает своего восхищения по этому поводу Forbes.
Фотографии собранных кристаллов размещают в соцсетях местные жители.
Местные жители делятся фотографиями найденных кристаллов в соцсетях.
«Мои друзья живут на Гавайях, рядом с районом, куда дошли последние потоки лавы. В разгар катастрофы они проснулись и заметили, что по всей земле разбросаны крошечные кусочки оливина. Это буквально дождь. Природа действительно потрясающая» — написано в
Как пишет издание, на Гавайях есть даже пляжи с песком зеленоватого цвета, содержащим оливин.
Это один из самых распространенных минералов в глубине Земли, но при этом его трудно отделить от остальной породы. По оценкам экспертов, из оливина и его вариаций состоит до 50% магмы Земли. Драгоценным камнем считается прозрачная разновидность оливина — хризолит.
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Кристаллы оливина стали находить жители Гавайев в застывшей лаве, которую изверг вулкан Килауэа. «Вулкан буквально извергается драгоценными камнями», — не...
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