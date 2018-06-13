Что происходит в Грузии?

Георгий Квирикашвили подал с поста премьера на фоне акций протеста, начавшихся в Тбилиси в последний день весны. Отставки Квирикашвили и его правительства требовал Заза Саралидзе, отец школьника, погибшего в результате массовой драки в Тбилиси зимой прошлого года.





Суд не смог назвать убийцу подростка. Саралидзе, считающий, что следствие покрывает настоящих виновников гибели его сына, потребовал справедливости и пообещал «сменить систему».





Его призыв вывел на улицы тысячи возмущенных сограждан, в последние дни акции открыто поддерживали оппозиционные партии, в первую очередь - партия Саакашвили «Единое Нацдвижение». Саралидзе на днях дал правительству семь дней на «восстановление справедливости».





До этого отставки Квирикашвили требовали участники молодежной акции протеста, так называемые «клубники» - после спецоперации против наркодилеров, жестко проведенной полицией в ночных клубах столицы.





Кем был Квирикашвили?





Квирикашвили впервые появился в правительстве Грузии после победы на парламентских выборах в 2012 году правящей коалиции «Грузинская мечта», созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили.





Иванишвили в течение года сам возглавлял правительство, а Квирикашвили занимал пост министра экономики и устойчивого развития. Затем, в правительстве Ираклия Гарибашвили, Квирикашвили занимал пост министра иностранных дел и вице-премьера.





На посту министра экономики Георгий Квирикашвили подвергался критике со стороны оппозиции и неправительственного сектора, которые обвиняли экономическую команду правительства в неправильной политике и в экономическом кризисе Грузии. Особо остро Квирикашвили критиковали за продвижение проекта «Панорама Тбилиси», предполагающего строительство бизнес-центра в старой части Тбилиси.









Будучи министром иностранных дел Грузии, Квирикашвили особое внимание уделял вопросам европейской интеграции и укреплению внешних экономических отношений Грузии.





Георгий Квирикашвили родился 20 июля 1967 года в Тбилиси в семье филолога и экономиста. Закончил одну из лучших школ города - физико-математическую школу им. Комарова с золотой медалью и поступил на лечебный факультет Тбилисского медицинского института.



