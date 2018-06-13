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Что происходит в Грузии?

14.06.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду вечером заявил, что покидает занимаемую должность - он руководил правительством, сформированным правящей «Грузинской мечтой», два с половиной года.

Что происходит в Грузии?
Георгий Квирикашвили подал с поста премьера на фоне акций протеста, начавшихся в Тбилиси в последний день весны. Отставки Квирикашвили и его правительства требовал Заза Саралидзе, отец школьника, погибшего в результате массовой драки в Тбилиси зимой прошлого года.

Суд не смог назвать убийцу подростка. Саралидзе, считающий, что следствие покрывает настоящих виновников гибели его сына, потребовал справедливости и пообещал «сменить систему».

Его призыв вывел на улицы тысячи возмущенных сограждан, в последние дни акции открыто поддерживали оппозиционные партии, в первую очередь - партия Саакашвили «Единое Нацдвижение». Саралидзе на днях дал правительству семь дней на «восстановление справедливости».

До этого отставки Квирикашвили требовали участники молодежной акции протеста, так называемые «клубники» - после спецоперации против наркодилеров, жестко проведенной полицией в ночных клубах столицы. 

Кем был Квирикашвили?

Квирикашвили впервые появился в правительстве Грузии после победы на парламентских выборах в 2012 году правящей коалиции «Грузинская мечта», созданной миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Иванишвили в течение года сам возглавлял правительство, а Квирикашвили занимал пост министра экономики и устойчивого развития. Затем, в правительстве Ираклия Гарибашвили, Квирикашвили занимал пост министра иностранных дел и вице-премьера.

На посту министра экономики Георгий Квирикашвили подвергался критике со стороны оппозиции и неправительственного сектора, которые обвиняли экономическую команду правительства в неправильной политике и в экономическом кризисе Грузии. Особо остро Квирикашвили критиковали за продвижение проекта «Панорама Тбилиси», предполагающего строительство бизнес-центра в старой части Тбилиси.


Будучи министром иностранных дел Грузии, Квирикашвили особое внимание уделял вопросам европейской интеграции и укреплению внешних экономических отношений Грузии.

Георгий Квирикашвили родился 20 июля 1967 года в Тбилиси в семье филолога и экономиста. Закончил одну из лучших школ города - физико-математическую школу им. Комарова с золотой медалью и поступил на лечебный факультет Тбилисского медицинского института.

Кто может стать новым премьером Грузии?

Пост премьер-министра Грузии может занять ныне исполняющий обязанности министра финансов, 36-летний Мамука Бахатадзе, сообщает телеканал Rustavi2 со ссылкой на свои источники.

А телеканал TV Pirveli утверждает, что на пост премьера претендуют и.о. министра внутренних дел Георгий Гахария и и.о. министра регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Кто стоит за волнениями в Грузии, и причем тут Саакашвили?

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили убежден, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили не оставляет попыток вернуться к власти в Грузии.

«Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, особенно после того, как оказался не у дел в Украине и был выдворен на «вольные хлеба» - на ферму тестя в Нидерланды, не скрывает, что готовит в Грузию новую «цветную революцию».




Цель - свержение действующей власти правящей партии «Грузинская мечта», изгнание из Грузии ее учредителя и председателя - миллиардера Бидзины Иванишвили - и возвращение в Грузию, в ее власть во главе своей экс-правящей, а ныне - главной оппозиционной партии «Единое национальное движение».

По словам Хидирбегишвили,  самое важное - это реакция США, а точнее – ее полное отсутствие. В первый раз за 25 лет существования независимой Грузии Посольство США, как правило, по любому поводу делающее заявления «Мы глубоко обеспокоены… внимательно наблюдаем за развитием событий… призываем власть Грузии…» и так далее, молчит и не реагирует на акцию не единым словом.
 
 
Ссылка на источник 40
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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду вечером заявил, что покидает занимаемую должность - он руководил правительством, сформированным правящей...
 
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