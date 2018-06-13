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И вновь откаты: в Витебске вскрыли схему закупок автозапчастей

14.06.2018 18:17 — Разное | Партизан  
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В Витебске вскрыта коррупционная схема поставок автозапчастей. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома Алексей Зимин.

Коррупционную схему закупок автозапчастей госпредприятиями через фирму-посредника сотрудники УБЭП Витебского облисполкома выявили в конце мая. В сговоре с коммерческой структурой оказался целый ряд предприятий системы АПК, ЖКХ, дорожно-строительного комплекса и перерабатывающей промышленности, ответственные должностные лица которых были лично заинтересованы в конкретном поставщике автозапчастей. За правильный выбор они поощрялись определенным процентом стоимости проданного товара. Суммы откатов составляли от 300 до 2000 белорусских рублей, пишет БелТА.

Материалы переданы следователям. "В настоящее время по установленным фактам уже возбуждено семь уголовных дел в отношении взяткодателей и взяткополучателей. Задержано девять человек: три взяткодателя, один посредник и пять взяткополучателей. На их имущество наложен арест. Работа по установлению всех фактов и других причастных лиц продолжается", - добавил Алексей Зимин.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске вскрыта коррупционная схема поставок автозапчастей. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления по борьбе с экономическими...
 
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