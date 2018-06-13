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Липая отпустили, он выплатил $95 тысяч налогов, будут выяснять откуда получал деньги

14.06.2018 18:16 — Разное | Партизан  
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Руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 173 тысячи рублей, сообщает КГК.

Липая отпустили, он выплатил тысяч налогов, будут выяснять откуда получал деньги
БелаПАН продолжает работать. 

В 17.30 БелаПАН сообщил, что Алеся Ліпая выпустили после допроса.
В агентстве Свободе сообщили, что компания продолжает работу, но комментировать выставленные директору обвинения отказались.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов).

Липая подозревают в том, что он не заплатил подоходный налог с доходов, полученных за рубежом.
Сообщается, что якобы в 2016-2017 гг. Липай получил от нерезидентов Беларуси доход на общую сумму более 1,3 миллиона рублей, не представил налоговые декларации и не уплатил подоходный налог. Таким образом, сообщает КГК, Липай не уплатил налогов на сумму 173 тысячи рублей, паведамляе Наша ніва.
Липай признал нарушение законодательства и заплатил налог и пеню в размере более 191 тысячи рублей. Но с учётом того, что размер ущерба превысил 1 тысячи базовых величин, финансовая милиция обязана установить обстоятельства получения денег.


Напомним, что именно с обыска, проведенного сотрудниками ДФР, началось уголовное преследование главы Правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого в августе 2011 года. Тогда Алеся Беляцкого также обвинили в "уклонении от уплаты налогов" и приговорили к 4,5 года лишения свободы. 

Такое же обвинение было предъявлено и председателю независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и бухгалтер профсоюза Игорю Комлику. Они своей вины не признают, отказались писать прошение Лукашенко о помиловании и готовы к любому повороту событий.


 
 
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Руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 173 тысячи рублей,...
 
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