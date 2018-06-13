Компания velcom начнет предлагать SAP-сервисы на базе своего дата-центра

SAP CIS и компания velcom подписали меморандум о сотрудничестве по развитию рынка облачных сервисов. Компания velcom первой будет предоставлять сертифицированные SAP-облачные сервисы по модели Partner Managed Cloud, позволяющие клиентам максимально быстро, просто и на выгодных условиях получать доступ к современным и эффективным решениям для управления бизнесом.

Переход от on-premise решений к использованию готовых сервисов из облака позволяет компаниям во всем мире успешно решать такие задачи, как быстрая масштабируемость бизнеса, оперативный запуск новых направлений, динамичная разработка собственных продуктов и услуг. Все эти задачи актуальны и для белорусского бизнеса.

Клиенты компании смогут получить базу данных SAP HANA, уже развернутую в дата-центре из облака, которая может быть адаптирована под задачи бизнеса любого масштаба. Также можно воспользоваться готовыми сервисами от SAP и ее партнеров, арендовать облачные ресурсы для создания и вывода на рынок собственных приложений. Кроме того, простая и понятная абонентская модель расчетов обеспечивает прозрачность и предсказуемость затрат на IT, что важно для белорусских компаний, работающих в условиях высокой конкуренции как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

По условиям меморандума, оператор также будет развивать собственную экспертизу в сфере разработки облачных решений: в частности, разрабатывать и предоставлять клиентам сервисы на базе решений SAP для управления логистикой, талантами, промышленной безопасностью, техобслуживанием и ремонтами оборудования. Дата-центр готов предоставлять сервисы для анализа данных, аренды баз данных на базе SAP HANA (DBaaS), виртуальной ИТ-инфраструктуры (IaaS) и бизнес-приложений, а также доступ к облачной платформе SAP SuccessFactors.

«Сотрудничество по модели Partner Managed Cloud открывает провайдеру новые возможности для развития бизнеса, предоставляя как телеком-услуги, так и облачные сервисы для решения широкого спектра бизнес-задач. Особо стоит отметить кратчайшие сроки развертывания новых услуг у клиента: благодаря тому, что сервисы работают в белорусском дата-центре, имплементация решения может занимать от 2 до 5 месяцев, что гораздо быстрее традиционного внедрения. Уверен, что клиенты в Беларуси оценят и наборы услуг, сформированные под индивидуальные потребности каждого заказчика», – отметил директор представительства SAP СНГ в Республике Беларусь Илья ШУЛИПИН.

«Совместный проект SAP и velcom по модели PMC (Partner Managed Cloud) объединяет усилия двух компаний в области цифровой трансформации бизнеса. Предложение включает в себя сервисы SAP любого масштаба и любой сложности. Всю IT-инфраструктуру берет на себя дата-центр velcom уровня Tier III с высококвалифицированными специалистами, которые заботятся о надежности и комфорте использования сервиса», – рассказал заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам УП «Велком» Денис ФИЛАЗАФОВИЧ.

Ожидается, что запуск сервиса произойдет в третьем-четвертом квартале 2018 года.