Лукашенко о Говорухине: Ушел из жизни талантливый кинорежиссер, сценарист, актер, видный общественный и политический деятель

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Станислава Говорухина, сообщили в пресс-службе главы государства в четверг.

"Ушел из жизни талантливый кинорежиссер, сценарист, актер, видный общественный и политический деятель. Станислав Сергеевич прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино", - говорится в соболезновании.

Президент подчеркнул, что С.Говорухин запомнится как человек глубоко мыслящий, неравнодушный и активный в своей гражданской позиции.

"В Беларуси Станислава Сергеевича высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам", - отметил глава государства.