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Эксперты продовольственного рынка ждут роста себестоимости продукции в РФ из-за повышения НДС

14.06.2018 18:46 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты продовольственного рынка РФ ждут роста себестоимости продукции в связи с предстоящим повышением НДС до 20%. Это произойдет даже несмотря на то, что правительство обещает сохранить льготную ставку НДС в 10% на продовольственные товары. Итогом этого может стать подорожание продуктов питания, считают они.

"Повышение ставки НДС негативно отразится на себестоимости продукции, но проблему надо рассматривать в контексте не только налогов, но и других планируемых изменений", - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

По его словам, речь, в частности, идет о планах Минпромторга по введению импортных пошлин на оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Поскольку эти отрасли в плане оборудования практически полностью зависят от импорта, прежде всего, от импорта высокотехнологичного оборудования, то это может негативно отразиться на инвестиционных планах компаний, считает он. Речь идет о введении пошлин на 60-70 видов оборудования. Сейчас оно поставляется в РФ по нулевой ставке.

"Сегодня отрасль находится в серьезной инвестиционной стадии, имеет амбициозные планы по экспорту, и все эти инициативы - и по повышению НДС, и по импортной пошлине, и по системе "Меркурий" (электронная ветсертификация - ИФ) являются не самыми своевременными. Ни к чему хорошему это не приведет", - считает А.Белов.

С тем, что увеличение ставки НДС повысит себестоимости продукции, согласен глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

По его словам, рост ставки НДС может привести к повышению цен на ряд услуг, которыми пользуется агропромышленный сектор, на оборудование. "Это напрямую повлияет на себестоимость продукции и в конечном счете - на цены", - заявил он. Причем, считает С.Юшин, это осложнит и положение производителей, "поскольку в таких условиях снизится потребление, а значит и спрос на их продукцию пойдет вниз".

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также считает, что повышение ставки НДС приведет к росту затрат сельхозпроизводителей. В результате это повышение оплатят потребители, отметил он.

"К тому же, поскольку продовольствие - это низкий по ценовой эластичности товар, потребители будут вынуждены больше покупать менее качественных продуктов", - заявил он, добавив, что рост цен на продовольствие, как правило, не приводит к сильному падению потребления: продукты все равно будут покупать.

В настоящее время практически вся сельхозпродукция и продовольствие облагаются НДС в размере 10%. Исключение составляют деликатесы, кондитерские изделия, некоторые виды фруктов. На них ставка НДС составляет 18%.

Как считает исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина, рост ставки до 20% может привести к дополнительному повышению цен на готовую продукцию. "А это заметно ударит по рынку и потреблению сладостей, поскольку в условиях роста цен потребители в первую очередь начинают сокращать свои траты на сладкое, - заявила она. - К примеру, резкий рост цен на кондитерскую продукцию в течение кризисного 2015 года привел именно к таким последствиям: сокращению потребления и снижению объемов выпуска продукции".

По ее словам, и в настоящее время ситуация на рынке непростая: дорожают отдельные виды сырья, сокращаются поставки какао-продуктов, розничные цены на сладости, которые некоторое время снижались, развернулись и вновь перешли к росту, что грозит снижением потребления и замедлением роста производства.

Как сообщалось, правительство планирует с 1 января 2019 года повысить ставку НДС с 18% до 20%, сохранив существующую льготу в 10%.

 
 
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Эксперты продовольственного рынка РФ ждут роста себестоимости продукции в связи с предстоящим повышением НДС до 20%. Это произойдет даже несмотря на то, что...
 
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