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США выделят $6,6 млн на финансирование "Белых касок" и механизма ООН в Сирии

14.06.2018 18:24 — Разное | Интерфакс  
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Соединенные штаты выделят порядка $6,6 млн в качестве финансирования организации "Белые каски" и механизма ООН в Сирии, сообщает госдепартамент США.

"Президент уполномочил агентство США по международному развитию и государственный департамент США выделить порядка $6,6 млн для продолжения жизненно важных спасательных операций "Сирийской гражданской обороны", более известной как "Белые каски", и международного беспристрастного независимого механизма (IIIM) ООН", - говорится в сообщении госдепа США.

Госдепартамент отмечает, что решительно поддерживает "Белые каски", "которые спасли более 100 тыс. жизней с начала конфликта".

Работа IIIM по расследованию преступлений в Сирии, отмечает госдеп, "имеет жизненно важное значение для содействия расследованию и судебному преследованию лиц, ответственных за наиболее серьезные нарушения международного закона, совершенные в Сирии с марта 2011 года".

В начале мая СМИ сообщали, что США заморозили финансирование "Белых касок". Американский госдепартамент тогда объявил, что вопрос о возобновлении финансирования "находится в процессе активного рассмотрения".

Как сообщали СМИ, взнос США составляет около трети бюджета организации.

"Белые каски" позиционируют себя как добровольческую гуманитарную структуру, оказывающую помощь пострадавшим в Сирии.

 
 
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Соединенные штаты выделят порядка $6,6 млн в качестве финансирования организации "Белые каски" и механизма ООН в Сирии, сообщает госдепартамент США.
 
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