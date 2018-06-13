В Москве начался матч открытия ЧМ-2018

В Москве на стадионе "Лужники" начался матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором принимают участие сборная России и сборная Саудовской Аравии.

Российские болельщики в ходе матча устроили на стадионе перформанс во время исполнения российского гимна.

Трибуны окрасились в цвета российского флага. Также болельщики растянули баннер: "Играй за нас. За всех. За каждого".

Тренерский штаб сборной России ранее назвал стартовый состав команды на матч против Саудовской Аравии. Как сообщила пресс-служба национальной команды России, с первых минут в ее составе на поле будут присутствовать следующие игроки: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев, Федор Смолов.

ПУТИН ПРИЗВАЛ СБЕРЕЧЬ ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ СИЛУ ФУТБОЛА

Президент РФ Владимир Путин призвал многомиллиардную футбольную семью сберечь "объединяющую силу" этого вида спорта во имя укрепления мира и взаимопонимания на Земле.

"В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологиях, ни в вере, и заключается великая сила футбола, спорта в целом, сила его гуманистических начал. Наша задача - сберечь эту силу, это единство для будущих поколений, во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами", - сказал В.Путин, выступая на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Москве.

"Давайте вдумаемся: нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения, - миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что в России "сделали все, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в России - открытой, гостеприимной, радушной, обрели здесь новых друзей, новых единомышленников".

ИНФАНТИНО ПРЕДЛОЖИЛ ЗРИТЕЛЯМ ЧМ-2018 НАСЛАЖДАТЬСЯ "САМЫМ БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ НА СВЕТЕ"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поприветствовал зрителей первого матча чемпионата мира на русском языке и призвал их наслаждаться этим праздником.

"Дорогие друзья! Добро пожаловать на чемпионат мира!", - сказал Д.Инфантино на церемонии открытия чемпионата мира в Лужниках.

По его словам, с сегодняшнего дня и в течение месяца футбол завоюет Россию, а потом и весь мир. "Наслаждайтесь самым большим праздником на свете!" - сказал президент ФИФА.