﻿ В Москве начался матч открытия ЧМ-2018. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве начался матч открытия ЧМ-2018

14.06.2018 18:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Москве на стадионе "Лужники" начался матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором принимают участие сборная России и сборная Саудовской Аравии.

Российские болельщики в ходе матча устроили на стадионе перформанс во время исполнения российского гимна.

Трибуны окрасились в цвета российского флага. Также болельщики растянули баннер: "Играй за нас. За всех. За каждого".

Тренерский штаб сборной России ранее назвал стартовый состав команды на матч против Саудовской Аравии. Как сообщила пресс-служба национальной команды России, с первых минут в ее составе на поле будут присутствовать следующие игроки: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев, Федор Смолов.

ПУТИН ПРИЗВАЛ СБЕРЕЧЬ ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ СИЛУ ФУТБОЛА

Президент РФ Владимир Путин призвал многомиллиардную футбольную семью сберечь "объединяющую силу" этого вида спорта во имя укрепления мира и взаимопонимания на Земле.

"В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологиях, ни в вере, и заключается великая сила футбола, спорта в целом, сила его гуманистических начал. Наша задача - сберечь эту силу, это единство для будущих поколений, во имя развития спорта и укрепления мира и взаимопонимания между народами", - сказал В.Путин, выступая на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Москве.

"Давайте вдумаемся: нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения, - миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, каким бы традициям ни следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду, единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что в России "сделали все, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в России - открытой, гостеприимной, радушной, обрели здесь новых друзей, новых единомышленников".

ИНФАНТИНО ПРЕДЛОЖИЛ ЗРИТЕЛЯМ ЧМ-2018 НАСЛАЖДАТЬСЯ "САМЫМ БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ НА СВЕТЕ"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поприветствовал зрителей первого матча чемпионата мира на русском языке и призвал их наслаждаться этим праздником.

"Дорогие друзья! Добро пожаловать на чемпионат мира!", - сказал Д.Инфантино на церемонии открытия чемпионата мира в Лужниках.

По его словам, с сегодняшнего дня и в течение месяца футбол завоюет Россию, а потом и весь мир. "Наслаждайтесь самым большим праздником на свете!" - сказал президент ФИФА.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве на стадионе "Лужники" начался матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором принимают участие сборная России и сборная Саудовской Аравии....
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламент принял поправки в закон о СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика