Парламент принял поправки в закон о СМИ

Палата представителей Национального собрания Беларуси во втором чтении приняла поправки в закон "О средствах массовой информации", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Принятие законопроекта будет содействовать наиболее эффективному обеспечению информационной безопасности государства и реализации конституционных прав граждан на получение полной, достоверной, своевременной информации", - заявила заместитель председателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец представляя законопроект.

По ее словам, в документ ко второму чтению были внесены правки, учтены предложения заинтересованных.

В частности, уточнены основания для отказа в госрегистрации и перерегистрации СМИ, детализирован порядок распространения продукции СМИ, определен единый срок хранения информсообщений и материалов для всех СМИ - 6 месяцев, также детализированы процедуры ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому ресурсу.

Отдельно предусмотрен более мягкий подход к необходимому наполнению передач материалами белорусского производства, и такой объем - не менее 15% - необходимо обеспечить в течение 6 месяцев, а не менее 30% - в течение двух лет.

Как сообщалось, в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь" большая часть поправок касается закона "О средствах массовой информации".

Как сообщалось, данный законопроект вызвал критику Белорусской ассоциации журналистов и независимых СМИ. Ими высказывались опасения, что этим документом может быть усилен госконтроль в медиасфере страны.

Замечания, в частности, вызвала норма, которой предусматривается добровольная регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ (для таких вводится термин "сетевые издания"). В этом случае они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ. Остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ.

В случае непрохождения регистрации в качестве СМИ интернет-ресурсы не смогут обращаться в государственные органы и другие организации за аккредитацией своих корреспондентов.

Кроме того, законопроектом предполагается введение обязательной идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов, и на форумах также.