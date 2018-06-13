В Ивацевичском районе 16-летний школьник был тяжело травмирован на работе

Как стало известно, несчастный случай произошел днем 12 июня на территории частного производственного предприятия. У вибропрессовой установки с многочисленными травмами был обнаружен 16-летний работник. Он был экстренно госпитализирован.

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, школьник был принят на работу за день до несчастного случая. По предварительной информации, с юношей не был заключен трудовой договор, а также не проведены обучение и инструктаж по технике безопасности. Молодому человеку было поручено размещать деревянные бруски между поддонами с готовой продукцией (тротуарной плиткой) на вибропрессовой установке.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК Республики Беларусь («Нарушение правил охраны труда»). Он задержан.