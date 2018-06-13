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В Ивацевичском районе 16-летний школьник был тяжело травмирован на работе

14.06.2018 19:56 — Разное | Аргументы и факты  
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В Ивацевичском районе 16-летний школьник был тяжело травмирован на работе
Следственный комитет РБ

Как стало известно, несчастный случай произошел днем 12 июня на территории частного производственного предприятия. У вибропрессовой установки с многочисленными травмами был обнаружен 16-летний работник. Он был экстренно госпитализирован.

В Ивацевичском районе 16-летний школьник был тяжело травмирован на работе На заводе «Полимир» рабочий упал в песчаный фильтр и получил травмы

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, школьник был принят на работу за день до несчастного случая. По предварительной информации, с юношей не был заключен трудовой договор, а также не проведены обучение и инструктаж по технике безопасности. Молодому человеку было поручено размещать деревянные бруски между поддонами с готовой продукцией (тротуарной плиткой) на вибропрессовой установке.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК Республики Беларусь («Нарушение правил охраны труда»). Он задержан.

 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства получения травмы несовершеннолетним работником на производственном предприятии.
 
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