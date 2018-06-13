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Написавший шуточную песню про сборную России и Кадырова артист принял приглашение посетить Чечню
Бывший капитан команды КВН «Сборная Пятигрска» Семен Слепаков поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и принял его
— Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего чемпионата мира и просто мира, — подписал Слепаков свой снимок.
Помимо Кадырова, комик обратился к подписчикам, поблагодарив их за отзывы на свое творчество. Слепаков уточнил, что не является «хейтером» сборной, а напротив, искренне болеет «за пацанов». По его словам, если бы ему была безразлична судьба футболистов, песни бы не было.
— Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее), — иронично заметил артист.
11 июня Слепаков
Видео:
Глава Чечни в ответ
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров высказался категоричнее, порекомендовав Слепакову извиниться перед Кадыровым и футболистами.
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Бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигрска" Семен Слепаков поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и принял его приглашение посетить Чечню.
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