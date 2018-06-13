Написавший шуточную песню про сборную России и Кадырова артист принял приглашение посетить Чечню

Бывший капитан команды КВН «Сборная Пятигрска» Семен Слепаков поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и принял его приглашение посетить Чечню . Пост артист разместил в Instagram .

— Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего чемпионата мира и просто мира, — подписал Слепаков свой снимок.







Фото: instagram.com/slepakovsemyon

Помимо Кадырова, комик обратился к подписчикам, поблагодарив их за отзывы на свое творчество. Слепаков уточнил, что не является «хейтером» сборной, а напротив, искренне болеет «за пацанов». По его словам, если бы ему была безразлична судьба футболистов, песни бы не было.

— Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее), — иронично заметил артист.

11 июня Слепаков опубликовал видеоролик с новой песней, где предлагал сделать тренером сборной России по футболу Рамзана Кадырова.

Видео: Derbent Live

Глава Чечни в ответ опубликовал стихотворение в защиту отечественного спорта, а также назвал комика братом и пригласил его в Грозный для записи еще одной композиции.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров высказался категоричнее, порекомендовав Слепакову извиниться перед Кадыровым и футболистами.