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ЧМ-2018: Сборная России обыграла Саудовскую Аравию

14.06.2018 20:08 — Разное | ОНТ  
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Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу.

Много критики досталось российским футболистам перед стартом, а особенно главному тренеру Станиславу Черчесову, но в первом матче сборная доказала, что она может бороться за выход из группы. На 12-й минуте первый гол чемпионата мира провёл Юрий Газинский, на 43-й забил Денис Черышев, заменивший травмированного Алана Дзагоева. Затем ворота соперников поразили Артём Дзюба, Станислав Чернышев, Александр Головин. Окончательный счёт  – 5:0. Следующий матч сборная России сыграет против команды Египта 19 июня.

 
 
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​Сборная России в стартовом матче домашнего чемпионата мира обыграла команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.
 
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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
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