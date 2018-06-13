ЧМ-2018: Сборная России обыграла Саудовскую Аравию

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу.

Много критики досталось российским футболистам перед стартом, а особенно главному тренеру Станиславу Черчесову, но в первом матче сборная доказала, что она может бороться за выход из группы. На 12-й минуте первый гол чемпионата мира провёл Юрий Газинский, на 43-й забил Денис Черышев, заменивший травмированного Алана Дзагоева. Затем ворота соперников поразили Артём Дзюба, Станислав Чернышев, Александр Головин. Окончательный счёт – 5:0. Следующий матч сборная России сыграет против команды Египта 19 июня.