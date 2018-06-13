Гуцериевы и Прокопеня инвестировали $2 миллиона в приложение, которое мотивирует детей читать

Фонд Larnabel Ventures Гуцериевых и инвесткомпания VP Capital Виктора Прокопени инвестировали два миллиона долларов в AI-приложение Read2play стартапа FaceMetrics. Как обещают разработчики, приложение решит проблему родительского контроля за временем, которое дети проводят в планшете за чтением, обучением и играми. Контроль останется, но только ненавязчивый, в игровой форме и со стороны планшета, а родители потом получат только рекомендации – и никакого негатива со стороны ребенка. Притом контроль и анализ будут на порядок качественнее, чем родительский.

Что это за идея

Приложение с элементами компьютерного зрения мотивирует детей читать. Оно само следит за ребенком, притом делает это без жесткого контроля, все взаимодействие происходит в игровой форме. Технологии компьютерного зрения через камеру отслеживают взгляд, эмоции и состояние ребенка. То есть приложение может определить, читает ли по-настоящему или только делает вид, устал ли ребенок. Если внешнее состояние говорит о том, что чтение уже невмоготу, то приложение сообщит ребенку: мол, давай сделаем перерыв.

Как это работает

У ребенка есть планшет с играми и Read2play. Какое-то время он может отдыхать и тратить на игру. Когда оно закончилось, в дело вступает в приложение, которое так и говорит: все, игры кончились, настало время почитать. Доступ к развлечениям ограничивается, начинается работа. Во время чтения приложение следит за ребенком с помощью компьютерного зрения. Если он читает внимательно, то может даваться бонусное время на игру. Если отвлекается – никаких бонусов. Потом полученная приложением информация анализируется и отправляется на почту родителям. На основе анализа «планшетного» поведения ребенка Read2play может давать рекомендации, как сделать обучение продуктивнее, какие книги ему интереснее и даже к каким видам деятельности он склонен.

Сколько будет стоить

Для беларусов приложение будет бесплатно. Для всех остальных – 20 долларов в год. Притом первыми пользователями станут дети из детских домов. Летом инвесторы подарят им 1000 планшетов с уже установленным приложением.

Какие перспективы

В будущем ребенок сможет читать вслух, а приложение будет корректировать и анализировать его чтение. Все в формате игры. Также эти технологии пригодятся и взрослым: притом практичеки в таком же варианте. Если человек устал, приложение будет советовать передохнуть. Да и вообще компьютерное зрение 100% будет востребовано во всех сферах жизни.