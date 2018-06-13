ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Друзья друзей Лукашенко, Виктор Прокопеня и семья олигарха Гуцериева вложились в белорусский стартап

14.06.2018 19:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
$ 2 млн фонд Larnabel Ventures родственников российского олигарха и инвесткампания VP Capital белорусского IT-предпринимателя вложили в разработчика образовательного приложения FaceMetrics.

 Размер доли, которую получили бизнесмены в обмен на инвестиции, не озвучивается.

Сервис стимулирует детей читать и разрешает играть только после определенного времени за книгами, сообщает vc.ru.

Вырученные деньги пойдут на развитие образовательного приложения Read2play. Сервис должен взять на себя функцию родительского контроля за временем, которое дети проводят в планшете за чтением, обучением и играми.


Технологии компьютерного зрения с помощью камеры в планшете отслеживают взгляд и эмоции ребенка, анализируя, куда он смотрит, на чем задерживает взгляд, насколько он устал.

Собранную информацию Read2play анализирует и отправляет родителям. Сервис может давать рекомендации по поводу повышения продуктивности обучения, советует книги, или обратить внимание на настроение ребенка.

Доступ ко всей информации хранится только у родителей.

Запустить Read2play планируют в течение лета. Для белорусских пользователей сервис будет бесплатным, для других подписка будет стоить $ 20 в год. Первыми пользователями Read2play станут детские дома. Им инвесторы обещают подарить тысячу планшетов с приложением.

Read2play – пятый проект Larnabel Ventures и VP Capital в рамках программы инвестирования в проекты, которые работают с технологией искусственного интеллекта. Программа запущена в 2016 году, ее объем составляет $ 100 млн.
Согласно Forbes, семья Михаила Гуцериева – богатейший клан в современной России, владеющий примерно 9,8 млрд долларов. Сам Гуцериев в рейтинге российских миллионеров занимает 16-е место с капиталом 5,9 миллиардов долларов. Гуцериев – пожалуй, единственный российский олигарх, с которым Лукашенко не только поддерживает теплые, дружеские отношения, но и совсем не скрывает этого.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
$ 2 млн фонд Larnabel Ventures родственников российского олигарха и инвесткампания VP Capital белорусского IT-предпринимателя вложили в разработчика образовательного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания velcom начнет предлагать SAP-сервисы на базе своего дата-центра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика