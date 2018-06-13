Друзья друзей Лукашенко, Виктор Прокопеня и семья олигарха Гуцериева вложились в белорусский стартап

Размер доли, которую получили бизнесмены в обмен на инвестиции, не озвучивается.





vc.ru. Сервис стимулирует детей читать и разрешает играть только после определенного времени за книгами, сообщает





Вырученные деньги пойдут на развитие образовательного приложения Read2play. Сервис должен взять на себя функцию родительского контроля за временем, которое дети проводят в планшете за чтением, обучением и играми.









Технологии компьютерного зрения с помощью камеры в планшете отслеживают взгляд и эмоции ребенка, анализируя, куда он смотрит, на чем задерживает взгляд, насколько он устал.





Собранную информацию Read2play анализирует и отправляет родителям. Сервис может давать рекомендации по поводу повышения продуктивности обучения, советует книги, или обратить внимание на настроение ребенка.





Доступ ко всей информации хранится только у родителей.





Запустить Read2play планируют в течение лета. Для белорусских пользователей сервис будет бесплатным, для других подписка будет стоить $ 20 в год. Первыми пользователями Read2play станут детские дома. Им инвесторы обещают подарить тысячу планшетов с приложением.





Read2play – пятый проект Larnabel Ventures и VP Capital в рамках программы инвестирования в проекты, которые работают с технологией искусственного интеллекта. Программа запущена в 2016 году, ее объем составляет $ 100 млн.

Согласно Forbes, семья Михаила Гуцериева – богатейший клан в современной России, владеющий примерно 9,8 млрд долларов. Сам Гуцериев в рейтинге российских миллионеров занимает 16-е место с капиталом 5,9 миллиардов долларов. Гуцериев – пожалуй, единственный российский олигарх, с которым Лукашенко не только поддерживает теплые, дружеские отношения, но и совсем не скрывает этого.