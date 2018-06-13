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Топ-5 проданных билетов на «Славянский базар в Витебске»

14.06.2018 19:27 — Разное | Партизан  
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Менее чем через месяц Витебск превратится в грандиозную площадку для проведения ежегодной программы фестиваля искусств «Славянский базар».


Славянский базар в Витебске» 2017 год. Фото Светланы Васильевой

Напомним, 27-й международный фест будет проходить в городе на Двине с 12 по 16 июля. Традиционно будут организованы дополнительные мероприятия, пишет Витебский курьер, которые начнутся с 9 июля, а продолжатся и после закрытия музыкального форума – до 18 июля.
Организаторы обещают 10 дней настоящего культурного отрыва.
Директор фестиваля, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Александр Сидоренко, на состоявшейся недавно пресс-конференции рассказал, что на мероприятия «Славянского базара» уже продано и забронировано более 60 тысяч билетов.

Бесспорный лидер — Юбилейный концерт композитора Александра Морозова. На вечер среды, 13 июня, в продаже остались лишь 398 билетов.

Топ-5 лидеров продаж

«В горнице моей светло»
Юбилейный концерт композитора Александра Морозова

2 «Золотой хит»

3 Гала-концерт «Шансон ТВ – все звезды»

4 Торжественное открытие XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

5 Ваенга

Кроме того, ожидается полный аншлаг на выступлении Московского драматического театра имени Марии Ермоловой на сцене НДАТ имени Якуба Коласа. На спектакль-концерт художественного руководителя и директора театра Олега Меньшикова «Оркестр мечты. Медь» проданы практически все билеты.

Однако есть и явные аутсайдеры продаж. К примеру, мало интересуют зрителей гала-концерт «International voice in Vitebsk» и выступление молодежного белорусско-российского симфонического оркестра в областной филармонии. Несмотря на небольшую цену (8.50-17.50 рублей) продано менее 60 билетов на каждое мероприятие.

Пока немного находится желающих посмотреть и представление Московского государственного академического театра танца «Гжель». На выступление 13 июля в концертном зале «Витебск» реализовано менее 50% квитков.

Отметим, что на официальном сайте есть возможность ознакомиться с наличием билетов, на каждое мероприятие фестиваля. Полная программа XXVII фестиваля искусств «Славянский базар» здесь.


 
Теги: Витебск
 
 
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