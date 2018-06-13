Топ-5 проданных билетов на «Славянский базар в Витебске»





Славянский базар в Витебске» 2017 год. Фото Светланы Васильевой





пишет Витебский курьер, которые начнутся с 9 июля, а продолжатся и после закрытия музыкального форума – до 18 июля. Напомним, 27-й международный фест будет проходить в городе на Двине с 12 по 16 июля. Традиционно будут организованы дополнительные мероприятия,Витебский курьер, которые начнутся с 9 июля, а продолжатся и после закрытия музыкального форума – до 18 июля.

Организаторы обещают 10 дней настоящего культурного отрыва.

Директор фестиваля, генеральный директор Центра культуры «Витебск» Александр Сидоренко, на состоявшейся недавно пресс-конференции рассказал, что на мероприятия «Славянского базара» уже продано и забронировано более 60 тысяч билетов.





Бесспорный лидер — Юбилейный концерт композитора Александра Морозова. На вечер среды, 13 июня, в продаже остались лишь 398 билетов.





Топ-5 лидеров продаж





1 «В горнице моей светло»

Юбилейный концерт композитора Александра Морозова





2 «Золотой хит»





3 Гала-концерт «Шансон ТВ – все звезды»





4 Торжественное открытие XXVIІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»





5 Ваенга





Кроме того, ожидается полный аншлаг на выступлении Московского драматического театра имени Марии Ермоловой на сцене НДАТ имени Якуба Коласа. На спектакль-концерт художественного руководителя и директора театра Олега Меньшикова «Оркестр мечты. Медь» проданы практически все билеты.





Однако есть и явные аутсайдеры продаж. К примеру, мало интересуют зрителей гала-концерт «International voice in Vitebsk» и выступление молодежного белорусско-российского симфонического оркестра в областной филармонии. Несмотря на небольшую цену (8.50-17.50 рублей) продано менее 60 билетов на каждое мероприятие.





Пока немного находится желающих посмотреть и представление Московского государственного академического театра танца «Гжель». На выступление 13 июля в концертном зале «Витебск» реализовано менее 50% квитков.





здесь. Отметим, что на официальном сайте есть возможность ознакомиться с наличием билетов, на каждое мероприятие фестиваля. Полная программа XXVII фестиваля искусств «Славянский базар»



