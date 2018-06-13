ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В первом матче ЧМ по футболу Россия разгромила Саудовскую Аравию

14.06.2018 20:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В первом матче ЧМ по футболу Россия разгромила Саудовскую Аравию
twitter.com

В России стартовал Чемпионат мира по футболу-2018. Матч открытия между хозяевами турнира и игроками команды Саудовской Аравии проходил на стадионе «Лужники» в Москве.

В первом матче ЧМ по футболу Россия разгромила Саудовскую Аравию Футбольные баталии. Где смотреть Чемпионат мира по футболу?

Уже со старта поединка инициативу захватили хозяева мундиаля, что в итоге трансформировалось в быстрый гол. На 12-й минуте ворота соперников поразил Юрий Газинский, который отличился после передачи от Александра Головина. Еще до перерыва полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество российской команды. Мяч был забит на 43-й минуте, а голевой передачей отметился Роман Зобнин.

На 71-й минуте Артем Дзюба, едва выйдя на замену, забил третий гол российской команды, в качестве ассистента вновь выступил Александр Головин. Еще два мяча зрители увидели уже в добавленное арбитром время. Сначала дубль оформил Денис Черышев, а на заключительной минуте матча Александр Головин забил пятый гол, реализовав штрафной удар.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0

Чемпионат мира по футболу продолжится 15 июня. В 15.00 по белорусскому времени между собой сыграют еще две сборные группы «А» из Египта и Уругвая. В 18.00 силами померяются команды Марокко и Ирана (группа «В»), а в 21.00 стартует матч Португалия-Испания (группа «В»). Все поединке в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в 11 городах России. В турнире принимают участие 32 команды. Победитель будет определен в финальном матче 15 июля.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ворота сборной Саудовской Аравии влетели пять безответных голов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика