В первом матче ЧМ по футболу Россия разгромила Саудовскую Аравию

В России стартовал Чемпионат мира по футболу-2018. Матч открытия между хозяевами турнира и игроками команды Саудовской Аравии проходил на стадионе «Лужники» в Москве.

Уже со старта поединка инициативу захватили хозяева мундиаля, что в итоге трансформировалось в быстрый гол. На 12-й минуте ворота соперников поразил Юрий Газинский, который отличился после передачи от Александра Головина. Еще до перерыва полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество российской команды. Мяч был забит на 43-й минуте, а голевой передачей отметился Роман Зобнин.

На 71-й минуте Артем Дзюба, едва выйдя на замену, забил третий гол российской команды, в качестве ассистента вновь выступил Александр Головин. Еще два мяча зрители увидели уже в добавленное арбитром время. Сначала дубль оформил Денис Черышев, а на заключительной минуте матча Александр Головин забил пятый гол, реализовав штрафной удар.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0

Чемпионат мира по футболу продолжится 15 июня. В 15.00 по белорусскому времени между собой сыграют еще две сборные группы «А» из Египта и Уругвая. В 18.00 силами померяются команды Марокко и Ирана (группа «В»), а в 21.00 стартует матч Португалия-Испания (группа «В»). Все поединке в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

Напомним, Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в 11 городах России. В турнире принимают участие 32 команды. Победитель будет определен в финальном матче 15 июля.