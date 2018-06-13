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Сборная России разгромила футболистов из Саудовской Аравии на ЧМ-2018 - счет 5:0
Сборная России уверено победила Саудовскую Аравию в первом матче группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Встреча закончилась со счётом 5:0 (2:0).
Голы забили Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43-я и 90-я минуты), Артём Дзюба (71-я минута) и Александр Головин (90+).
Следующим соперником россиян станет сборная Египта, матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
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Сборная России уверено победила Саудовскую Аравию в первом матче группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча закончилась со счётом 5:0 (2:0). Голы...
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