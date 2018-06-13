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Лидер группы "Коррозия металла" Паук вновь выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы
Рок-музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий в четверг подал в Мосгоризбирком документы на самовыдвижение кандидатом в мэры Москвы.
"С.Троицкий подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Он уже выдвигал свою кандидатуру на этот пост на прошлых выборах в 2013 году, но не был зарегистрирован", - заявили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.
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Рок-музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий в четверг подал в Мосгоризбирком документы на самовыдвижение кандидатом в мэры Москвы....
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