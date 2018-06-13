Рок-музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий в четверг подал в Мосгоризбирком документы на самовыдвижение кандидатом в мэры Москвы.

"С.Троицкий подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Он уже выдвигал свою кандидатуру на этот пост на прошлых выборах в 2013 году, но не был зарегистрирован", - заявили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.