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В госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 гг. включены 34 новых проекта и 6 мероприятий

14.06.2018 19:25 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о включении в госпрограмму инновационного развития страны на 2016-2020 гг. новых программ и мероприятий, сообщили в пресс-службе белорусского лидера в четверг.

«В государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы включены 34 новых проекта и шесть мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры», – проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что среди новых проектов создание современных производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей, мишенного комплекса "Вертушка-2" и беспилотного авиационного комплекса "Феникс", светодиодного осветительного оборудования, организация производства инновационных аналитических и инспекционных комплексов, оптико-механических изделий двойного и специального назначения, создание высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

«Указ утверждает использование средств инновационных фондов для финансирования проектов, выполняемых градообразующими предприятиями, например, ОАО "Оршанский инструментальный завод", ОАО "Белшина", ОАО "Брестский электроламповый завод", ОАО "Витязь"», - добавили в пресс-службе.

Там сообщили, что для активизации работ по обеспечению цифровой трансформации национальной экономики в состав заказчиков программы включается министерство связи и информатизации.

Согласно указу, развитие высокотехнологичных секторов дополняется направлениями "аддитивные технологии", "приборостроение, электронная промышленность и робототехника", "электротранспорт и его инфраструктура", проинформировали в пресс-службе.

«Принятие документа будет способствовать инновационной деятельности в отраслях и регионах, развитию субъектов инновационной инфраструктуры, позволит направить необходимые ресурсы для создания новых высокотехнологичных производств», - подчеркнули там.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о включении в госпрограмму инновационного развития страны на 2016-2020 гг. новых программ и мероприятий,...
 
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