К строительству стоянки, прилегающей к стадиону «Припять» и кинотеатру «Победа», городские коммунальные службы, как и планировалось, приступили в середине мая.







По расчетам, площадь автомобильной стоянки составит 2,5 тыс.м.кв. Сейчас здесь ведется активная фаза работ. ЖКХ производит обустройство элементов покрытия и инженерных сетей будущей парковки. Коммунальники делают коллектор ливневой канализации для отвода дождевых вод. По территории автомобильной стоянки сейчас укладывают покрытие из шестигранной плитки-трилинки.







Также с использованием старинной плитки выполняют и элементы благоустройства набережной реки Пина. Пандусы и лестничные марши набережной коммунальные службы выкладывают из каменно-бетонной брусчатки.







Так будут сделаны боковые дорожки и спуски к проезжей части улицы Днепровской Флотилии вплоть до кафе «Бригантина» напротив гостиницы «Припять».







Строители отобрали материал для работ на автостоянке и набережной из ранее демонтированного дорожного покрытия и используют его в качестве элементов благоустройства.

В обоих случаях работы планируется завершить в июле.

Пинский горисполком