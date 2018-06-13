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Где в Пинске используют "трилинку"?

14.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  К строительству стоянки, прилегающей к стадиону «Припять» и кинотеатру «Победа», городские коммунальные службы, как и планировалось, приступили в середине мая.



  По расчетам, площадь автомобильной стоянки составит 2,5 тыс.м.кв. Сейчас здесь ведется активная фаза работ. ЖКХ производит обустройство элементов покрытия и инженерных сетей будущей парковки. Коммунальники делают коллектор ливневой канализации для отвода дождевых вод. По территории автомобильной стоянки сейчас укладывают покрытие из шестигранной плитки-трилинки.



  Также с использованием старинной плитки выполняют и элементы благоустройства набережной реки Пина. Пандусы и лестничные марши набережной коммунальные службы выкладывают из каменно-бетонной брусчатки. 



  Так будут сделаны боковые дорожки и спуски к проезжей части улицы Днепровской Флотилии вплоть до кафе «Бригантина» напротив гостиницы «Припять».



  Строители отобрали материал для работ на автостоянке и набережной из ранее демонтированного дорожного покрытия и используют его в качестве элементов благоустройства.

  В обоих случаях работы планируется завершить в июле.

  Пинский горисполком









 
 
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  К строительству стоянки, прилегающей к стадиону «Припять» и кинотеатру «Победа», городские коммунальные службы, как и планировалось, приступили в середине мая. ...
 
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