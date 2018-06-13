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КНДР и Республика Корея договорились о полном восстановлении восточной и западной линий связи
Новости мира. Совместное заявление было подписано по итогам первых за 10 лет военных переговоров, которые прошли сегодня в Пханмунджоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Целью дискуссий было снижение напряженности на Корейском полуострове.
Эта встреча должна была состояться еще в мае, однако северокорейская сторона перенесла дату из-за совместных учений Республики Корея и США.
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Новости мира. Совместное заявление было подписано по итогам первых за 10 лет военных переговоров, которые прошли сегодня в Пханмунджоме, сообщили в программе...
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