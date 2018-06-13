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Самые яркие моменты открытия чемпионата миру по футболу в России

14.06.2018 20:50 — Разное | ОНТ  
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Сегодня в России начался чемпионат мира по футболу. На церемонию открытия прибыли лидеры 20 государств, они видели шоу, а также игру хозяев мундиаля со сборной Саудовской Аравии. 

11 городов, 12 стадионов, 32 сильнейших сборных мира – в первый раз Россия принимает домашний чемпионат мира по футболу. В первый раз мундиаль проходит одновременно в Европе и Азии. По фанатским кричалкам сегодня можно изучать географию.

С самого утра, в ожидании церемонии открытия, болельщики заполонили улицы и устроили свой фан-фестиваль. Больше на мировом первенстве будет американцев и китайцев, ведь от них поступило по 39 тысяч заявок на получение паспорта болельщика, хотя сборные из этих стран в Россию не попали. 33 тысячи заявок на FAN ID подано из Мексики, много гостей из Аргентины и Панамы. Этих фанатов легко можно узнать по ярким одеждам, зажигательным танцам и громким песням под гитару. Самый популярный мотив здесь сегодня – это «Катюша». Несколько тысяч паспортов получили и белорусы. Ещё больше их приедет в Россию не на стадионы, а в фан-зоны.

Несмотря на то, что вся Москва превратилась в огромную фан-зону, где болельщики гуляют по городу, поют национальные песни, меняются экипировкой, официальное место сбора футбольных фанатов находится на Воробьёвых горах. Это площадка в самом красивом месте российской столицы. Она рассчитана на то, чтобы одновременно принять 40 тысяч человек. Веселье будет круглосуточным. Круглые сутки на огромных экранах в фан-зоне будут транслировать футбол. Глядя на обилие национальных флагов и разнообразие клубной экипировки, можно точно сказать, что смотреть матчи здесь будут всем миром.

За Беларусь сегодня всё-таки мяч был вброшен. Президент Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина приехать на открытие. У трапа самолёта Главу государства встречал символ чемпионата – волк Забивака. Не с хлебом солью, а с мячом. Наш Президент вызов принял – и сразу же забил гол.

После Александр Лукашенко оставил автограф на футбольном мяче с пожеланием «Удачи братьям россиянам». Собственно, за церемонией открытия и стартовым матчем Президент Беларуси с младшим сыном Николаем наблюдал вместе с 20 главами государств. Те, кто не попал в «Лужники», смотрели игру на экранах площадью в 140 квадратных метров. За россиян по соцопросам сегодня болело и большинство белорусов, а значит, повод для радости есть и у нас. Первая победа. Дальше, как говорят, мяч чемпионата уже покатится на спортивных скоростях. Уже в пятницу на поле выйдут сборные Португалии и Испании, а в Екатеринбурге – Египет и Уругвай. 

 
 
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Сегодня в России начался чемпионат мира по футболу. На церемонию открытия прибыли лидеры 20 государств, они видели шоу, а также игру хозяев мундиаля со сборной...
 
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