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Фото дня. Станислав Черчесов отдает честь Артему Дзюбе

14.06.2018 20:53 — Разное | Tut.by  
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Сборная России накануне чемпионата мира подвергалась серьезной критике. Команда не могла выиграть семь матчей подряд, не удавалось справиться даже с Катаром и Коста-Рикой. Но старт домашнего чемпионата мира вышел для россиян впечатляющим — разгром Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Перед мундиалем команду отчаяннее всех защищал форвард Артем Дзюба. Он выступил с ярким спичем, прося убрать негатив вокруг команды. Больше всех от критиков доставалось эгоцентричному тренеру Станиславу Черчесову.

В стартовом матче он оставил не забивавшего два года за сборную Дзюбу на скамейке запасных. Артем вышел на поле на 71-й минуте и уже через 89 секунд сделал счет 3:0. Нападающий побежал к тренеру команды, который на эмоциях отдал своему игроку честь.


Фото: Reuters

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Сборная России накануне чемпионата мира подвергалась серьезной критике. Команда не могла выиграть семь матчей подряд, не удавалось справиться даже с Катаром и...
 
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