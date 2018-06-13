Путин позвонил главному тренеру сборной России прямо во время пресс-конференции

Президент России позвонил главному тренеру Станиславу Черчесову, отвечавшему на вопросы журналистов после крупной победы над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира в Москве.

Политик позвонил тренеру прямо во время пресс-конференции. Черчесов вышел из помещения для прессы, чтобы поговорить с Путиным.

Корреспондент Sports.ru Роман Мун задал тренеру вопросы по этому поводу.

— Можно узнать, кто вам звонил? Считаете ли вы, что этой победой заткнули два года критики в свой адрес?

— Звонил мне глава страны, поздравил и просил передать всем футболистам спасибо за ту игру, которую они показали, и так держать дальше.

А тот вопрос: мы никому ничего не затыкаем, делаем свою работу, — сказал Черчесов.

Перед началом пресс-конференции наставник российской сборной кратко прокомментировал успех в поединке с Саудовской Аравией в эфире Первого канала.

— Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами еще никто никого не победил. Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Я благодарен ребятам, что они выполнили то, что мы планировали.

— Травма Дзагоева сильно повлияла на тактику?

— Мы, естественно, имеем план А, план B и C. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока, — сказал наставник.