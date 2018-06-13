ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин позвонил главному тренеру сборной России прямо во время пресс-конференции

14.06.2018 20:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России позвонил главному тренеру Станиславу Черчесову, отвечавшему на вопросы журналистов после крупной победы над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира в Москве.

Политик позвонил тренеру прямо во время пресс-конференции. Черчесов вышел из помещения для прессы, чтобы поговорить с Путиным.

Корреспондент Sports.ru Роман Мун задал тренеру вопросы по этому поводу.

— Можно узнать, кто вам звонил? Считаете ли вы, что этой победой заткнули два года критики в свой адрес?

— Звонил мне глава страны, поздравил и просил передать всем футболистам спасибо за ту игру, которую они показали, и так держать дальше.

А тот вопрос: мы никому ничего не затыкаем, делаем свою работу, — сказал Черчесов.

Перед началом пресс-конференции наставник российской сборной кратко прокомментировал успех в поединке с Саудовской Аравией в эфире Первого канала.

— Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами еще никто никого не победил. Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Я благодарен ребятам, что они выполнили то, что мы планировали.

— Травма Дзагоева сильно повлияла на тактику?

— Мы, естественно, имеем план А, план B и C. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока, — сказал наставник.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик позвонил тренеру прямо во время пресс-конференции. Черчесов вышел из помещения для прессы, чтобы поговорить с Путиным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин после разгромной победы сборной РФ над Саудовской Аравией обнялся с саудовским принцем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика