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Водитель просигналил, и тем самым спас бабушку на пешеходном переходе

14.06.2018 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ситуация имела место быть на пешеходном переходе на ул. Гаврилова в городе Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56418.php

Водитель просигналил, и тем самым спас бабушку на пешеходном переходе

Кошмар каждого опытного водителя - ты пропускаешь пешехода, и в зеркало заднего вида видишь, как какой-то, простите за наш французский, олень летит и не останавливается. А пешеход уже идёт, и он уверен, что его пропускают. Что делать?

На этот раз всё завершилось хорошо - визг тормозов, наверняка ненормативная лексика, бабушка даже толком не испугалась. Так что, господа "лётчики" внимательнее надо быть, внимательнее. ПДД требуют однозначно - если перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство ваша обязанность тоже остановиться. Логично, что это не просто так, а там двигается пешеход.

А пешеходу - не доверять никому и никогда. Речь, конечно, не про эту старенькую бабушку -её то уж всё простительно - а о молодых, часто уткнувшихся в телефон индивидуумах, которые совершенно не смотрят по сторонам. Это город, и здесь выживает не сильнейший, а внимательный и ответственный. Да, конечно, пешеход всегда прав, но только пока жив. А дальше уже ему не важно.

Теги: Брест
 
 
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Ситуация имела место быть на пешеходном переходе на ул. Гаврилова в городе Бресте. Кошмар каждого опытного водителя - ты пропускаешь пешехода, и в зеркало заднего...
 
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