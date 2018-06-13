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О том, что плитка обваливается, жильцов предупредили... надписью на плитке
14.06.2018 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
И опять о многострадальных домах на Гаврилова. На этот раз об опасности жильцов предупредили надписью на той самой плитке, которая отваливается.
Ходить можно, но мы же вас предупреждали, если что...
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И опять о многострадальных домах на Гаврилова. На этот раз об опасности жильцов предупредили надписью на той самой плитке, которая отваливается. Ходить можно, но...
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