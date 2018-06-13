На Санта Бремор прошли тренировочные учения спасателей

По легенде в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация жидкостного трубопровода в помещении компрессорной аммиачной холодильной установки. К моменту прибытия подразделений МЧС, часть аммиака мгновенно растворяется, образуя первичное облако смертельной концентрации. Другая часть выходит в открытое пространство постепенно растворяется через имеющиеся проемы, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями. В помещении возможно наличие пострадавшего.



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Добровольная пожарная дружина предприятия совместными усилиями с пожарными организуют эвакуацию рабочего персонала в безопасное место.

А в это время спасатели уже нашли и спасают пострадавшего из помещения компрессорной. После того, как пострадавшего вынесли на свежий воздух, его передают медикам МЧС. Боевой расчет медицинской службы ПАСО оказывают помощь пострадавшему.



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Химики МЧС производят замер концентрации паров аммиака и определяют границы зоны заражения. Весь личный состав находится в защитных костюмах, часть которого направила свои усилия на предотвращение утечки и осаждение аммиака с помощью водных завес. После очередного замера концентрации спасатели докладывают: утечка устранена.



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Согласно второй вводной возле одного из цехов человек провалился в колодец. К месту происшествия прибывают спасатели и проводят аварийно-спасательные работы. В подземных сооружениях работу выполняет группа не менее чем из трех человек. Вниз спускает только один, а другие в случае необходимости оказывают помощь находящемуся внутри спасателю. Пострадавший успешно вызволен из колодца и передан медицинской службе МЧС.