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На Санта Бремор прошли тренировочные учения спасателей
14.06.2018 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
По легенде в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация жидкостного трубопровода в помещении компрессорной аммиачной холодильной установки. К моменту прибытия подразделений МЧС, часть аммиака мгновенно растворяется, образуя первичное облако смертельной концентрации. Другая часть выходит в открытое пространство постепенно растворяется через имеющиеся проемы, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями. В помещении возможно наличие пострадавшего.
Добровольная пожарная дружина предприятия совместными усилиями с пожарными организуют эвакуацию рабочего персонала в безопасное место.
А в это время спасатели уже нашли и спасают пострадавшего из помещения компрессорной. После того, как пострадавшего вынесли на свежий воздух, его передают медикам МЧС. Боевой расчет медицинской службы ПАСО оказывают помощь пострадавшему.
Химики МЧС производят замер концентрации паров аммиака и определяют границы зоны заражения. Весь личный состав находится в защитных костюмах, часть которого направила свои усилия на предотвращение утечки и осаждение аммиака с помощью водных завес. После очередного замера концентрации спасатели докладывают: утечка устранена.
Согласно второй вводной возле одного из цехов человек провалился в колодец. К месту происшествия прибывают спасатели и проводят аварийно-спасательные работы. В подземных сооружениях работу выполняет группа не менее чем из трех человек. Вниз спускает только один, а другие в случае необходимости оказывают помощь находящемуся внутри спасателю. Пострадавший успешно вызволен из колодца и передан медицинской службе МЧС.
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По легенде в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация жидкостного трубопровода в помещении компрессорной аммиачной...
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