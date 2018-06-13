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На ул. 28-го Июля троллейбус сбил девочку на велосипеде

14.06.2018 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло на пешеходном переходе по ул. 28-го Июля в городе Бресте сегодня, 14 июня 2018 года, около 19.30 на перекрёстке с ул. Чичерина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56413.php

На ул. 28-го Июля троллейбус сбил девочку на велосипеде

По информации очевидцев, девочка сильно ударилась, и даже на некоторое время потеряла сознание.

Ей оказали помощь люди, и когда приехали медики на "скорой", ребёнок уже пришёл в сознание.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56413.php

На ул. 28-го Июля троллейбус сбил девочку на велосипеде

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, движение на данном участке улицы ограничено, и конечно, остановлено движение троллейбусов в направлении города. В данный момент жизни девочки ничто не угрожает, но несомненно, потребуется госпитализация.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56413.php

На ул. 28-го Июля троллейбус сбил девочку на велосипеде

Ещё можно отметить, что троллейбус находится в левой полосе, а не в правой, как положено по ПДД. Просто правая вся в выбоинах, которые образовались из-за люков ливнёвок и канализационных колодцев.

Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло на пешеходном переходе по ул. 28-го Июля в городе Бресте сегодня, 14 июня 2018 года, около 19.30 на перекрёстке с ул. Чичерина. По информации очевидцев,...
 
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