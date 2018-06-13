Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Особенности развития региональных СМИ в условиях конвергенции обсудили на семинаре для руководителей государственных печатных СМИ «Региональные издания в современном медиапространстве».





Первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Лёгкий, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий

Его организаторами выступили Министерство информации, Гродненский облисполком, Институт журналистики БГУ, а также Сморгонский райисполком. Участники встречи обсудили темы: развитие печатных изданий, их интернет-версий, продвижение в социальных сетях.

Участие в семинаре приняли представители министерства информации, облисполкома, преподаватели Института журналистики БГУ, главные редакторы региональных СМИ.

Семинар открыл первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Лёгкий.

- Толчком для этой встречи послужило поручение Администрации Президента Республики Беларусь поднять на новые высоты качество работы региональных СМИ. С помощью специалистов Института журналистики БГУ мы решили проанализировать каждое СМИ во всех регионах страны, чтобы детально рассмотреть имеющиеся проблемы: полиграфия, дизайн, вёрстка, контент, жанровое разнообразие, сайт и т.д.

Перед главными редакторами выступили преподаватели Института журналистики БГУ. Были рассмотрены вопросы контента региональных газет, взаимоотношения газеты и читателя, подготовки кадров для журналистики, а также эффективности работы сайтов региональных СМИ.





Павел Лёгкий и заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко.





Старший преподаватель кафедры периодической печати Дмитрий Синявский.





Преподаватель кафедры периодической печати Дмитрий Никонович.





Доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики Александр Градюшко.









Заместитель декана по творческому сотрудничеству со СМИ Татьяна Силина-Ясинская.





Начальник информационно-аналитического управления Министерства информации РБ Татьяна Хмель









Заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко

После окончания семинара сотрудники музея-усадьбы М. К. Огинского предложили гостям экскурсию по знаменитой усадьбе.





















Наталья АНТОНЕНКО.

Фото Аллы КУРИЛЕНКО.