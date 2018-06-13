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Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины
14.06.2018 — Разное | Светлы шлях
Особенности развития региональных СМИ в условиях конвергенции обсудили на семинаре для руководителей государственных печатных СМИ «Региональные издания в современном медиапространстве».
Первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Лёгкий, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий
Его организаторами выступили Министерство информации, Гродненский облисполком, Институт журналистики БГУ, а также Сморгонский райисполком. Участники встречи обсудили темы: развитие печатных изданий, их интернет-версий, продвижение в социальных сетях.
Участие в семинаре приняли представители министерства информации, облисполкома, преподаватели Института журналистики БГУ, главные редакторы региональных СМИ.
Семинар открыл первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Лёгкий.
Перед главными редакторами выступили преподаватели Института журналистики БГУ. Были рассмотрены вопросы контента региональных газет, взаимоотношения газеты и читателя, подготовки кадров для журналистики, а также эффективности работы сайтов региональных СМИ.
Павел Лёгкий и заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко.
Старший преподаватель кафедры периодической печати Дмитрий Синявский.
Преподаватель кафедры периодической печати Дмитрий Никонович.
Доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики Александр Градюшко.
Заместитель декана по творческому сотрудничеству со СМИ Татьяна Силина-Ясинская.
Начальник информационно-аналитического управления Министерства информации РБ Татьяна Хмель
Заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко
После окончания семинара сотрудники музея-усадьбы М. К. Огинского предложили гостям экскурсию по знаменитой усадьбе.
Наталья АНТОНЕНКО.
Фото Аллы КУРИЛЕНКО.
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Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины
Особенности развития региональных СМИ в условиях конвергенции обсудили на семинаре для руководителей государственных печатных СМИ «Региональные издания в...
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