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Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

14.06.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Особенности развития региональных СМИ в условиях конвергенции обсудили на семинаре для руководителей государственных печатных СМИ «Региональные издания в современном медиапространстве».

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Лёгкий, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий

Его организаторами выступили Министерство информации, Гродненский облисполком, Институт журналистики БГУ, а также Сморгонский райисполком. Участники встречи обсудили темы: развитие печатных изданий, их интернет-версий, продвижение в социальных сетях. 

Участие в семинаре приняли представители министерства информации, облисполкома, преподаватели Института журналистики БГУ, главные редакторы региональных СМИ. 

Семинар открыл первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Лёгкий. 

- Толчком для этой встречи послужило поручение Администрации Президента Республики Беларусь поднять на новые высоты качество работы региональных СМИ. С помощью специалистов Института журналистики БГУ мы решили проанализировать каждое СМИ во всех регионах страны, чтобы детально рассмотреть имеющиеся проблемы: полиграфия, дизайн, вёрстка, контент, жанровое разнообразие, сайт и т.д. 

Перед главными редакторами выступили преподаватели Института журналистики БГУ. Были рассмотрены вопросы контента региональных газет, взаимоотношения газеты и читателя, подготовки кадров для журналистики, а также эффективности работы сайтов региональных СМИ. 

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Павел Лёгкий и заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко. 

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Старший преподаватель кафедры периодической печати Дмитрий Синявский. 

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Преподаватель кафедры периодической печати Дмитрий Никонович. 

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики Александр Градюшко. 

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Заместитель декана по творческому сотрудничеству со СМИ Татьяна Силина-Ясинская. 

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

 Начальник информационно-аналитического управления Министерства информации РБ Татьяна Хмель

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко 

После окончания семинара сотрудники музея-усадьбы М. К. Огинского предложили гостям экскурсию по знаменитой усадьбе. 

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Поднять на новые высоты региональные СМИ: в Сморгонском районе прошёл областной семинар для руководителей СМИ Гродненщины

Наталья АНТОНЕНКО.

Фото Аллы КУРИЛЕНКО. 

 
 
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Особенности развития региональных СМИ в условиях конвергенции обсудили на семинаре для руководителей государственных печатных СМИ «Региональные издания в...
 
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