Церемония официального открытия ЧМ-2018 по футболу состоялась в Москве

Церемония началась в 17.30 по московскому времени и оказалась на удивление короткой - всего 15 минут. Главными звездами открытия стали российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс.

На стадионе присутствует Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава белорусского государства прибыл на церемонию и матч открытия ЧМ по футболу по приглашению Президента России Владимира Путина, который также находится в "Лужниках". Кроме того, на открытие чемпионата прибыли главы государств и правительств Азербайджана, Армении, Боливии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и другие почетные гости.

После завершения шоу начнется матч открытия ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Москвы матчи мирового первенства пройдут еще в 10 российских городах: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске.