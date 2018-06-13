Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости

Мероприятия ко Дню Независимости на Гродненщине начнутся 29 июня и на протяжении четырех дней пройдут по всей области. Праздничное настроение будет царить не только в областном и районных центрах, но и в агрогородках и небольших поселениях, в трудовых коллективах.





В большой праздничной программе – митинги, парады, конкурсы, выставки, показательные выступления, концерты, флешмобы и многое другое. Все это смогут увидеть и принять в них активное участие все жители и гости Принеманья.





– Это День нашей славы и чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее. И отметить надо масштабно, чтобы каждый житель Гродненщины еще раз ощутил гордость за свою родную страну, – подчеркнул заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович во время онлайн-конференции, на которой шла речь о подготовке празднования в области Дня Независимости Республики Беларусь. – В Год малой родины эта тема будет проходить красной нитью через все проводимые мероприятия, концепция которых уже разработана в республике и, в частности, в нашей области, в каждом ее районе. Подготовка ведется повсеместно. Праздник почувствуют в каждом, даже самом маленьком поселении. В эти праздничные дни есть хороший повод поблагодарить людей за вклад в развитие области, за добросовестный труд на благо нашей страны, наградить тех, кто добился весомых результатов.









В областном центре основные мероприятия стартуют 29 июня. Утром пройдет церемония возложения цветов и венков к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны. А на торжественное собрание и праздничный концерт в областном драматическом театре приглашены делегации со всех районов области

.







Безусловно, наиболее масштабная программа намечена на 3 июля. В Гродно центральной площадкой станет территория у Кургана Славы по проспекту Космонавтов. Утренняя программа откроется торжественным митингом и парадом войск Гродненского гарнизона. Участие в нем примут 9 коробок парадного пешего расчета: более 500 человек и 27 единиц военной техники. Запланированы также дефиле оркестра, плац -концерт взвода почетного караула и традиционное угощение гостей праздника солдатской кашей.









Территория рядом с Курганом Славы станет и основной площадкой для вечерних мероприятий. Здесь будет работать выездная торговля, состоятся различные развлекательные мероприятия, концерты. Завершится день акцией «Споем гимн вместе» и ярким салютом.





На площади Ленина весь день будут выступать лучшие коллективы и исполнители Принеманья. В парке имени Жилибера будет тематическая семейная зона: развернутся выставка ремесленников, работа спортивных площадок, фотозоны и многое другое. Выставки техники, в том числе ретро, коллекционеров будут на площади Советской. Одноименная улица превратится в музыкальный Бродвей или в Арбат – с музыкантами, художниками, мимами, аниматорами и примерно двумя десятками оригинальных тематических фотозон.









Насладиться музыкальной культурой можно будет на новой смотровой площадке по улице Дарвина. Большой праздник придет и в микрорайоны областного центра: праздничные площадки планируется развернуть в микрорайонах Вишневец и Ольшанка, в районе средних школ № 5 и №32.













Насыщенными будут и другие праздничные дни. К примеру, 30 июня в парке имени Жилибера в Гродно откроется выставочная инсталляция цветов. Будут проходить интерактивные программы, работать игровые площадки. Вечером следующего дня жителей и гостей города вновь приглашают в парк имени Жилибера – зазвучит классическая музыка у фонтанов. Днем у молодежного центра «Гродно» пройдет танцевально-песенный марафон, продемонстрировать свои таланты в рамках которого смогут все желающие.





2 июля по всей стране будет отмечаться День вышиванки. Пройдет праздник и на Гродненщине, в каждом районном центре. В областном центре он соберет участников и зрителей у молодежного центра. Акцию «Вышиванка длиной в Советскую улицу» готовит молодежь , а акцию «Подари вышиванку маленькому другу» – общественные объединения области.





О готовности обеспечить безопасное и организованное проведение праздника заявили представители силовых структур, здравоохранения, транспортники и другие ответственные службы.











