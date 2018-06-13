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Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости

14.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Мероприятия ко Дню Независимости на Гродненщине начнутся 29  июня  и на  протяжении четырех дней   пройдут по всей области.  Праздничное настроение   будет царить   не только в областном и районных центрах,  но и в  агрогородках и небольших поселениях, в трудовых коллективах. 



В большой праздничной программе –  митинги, парады, конкурсы, выставки, показательные выступления, концерты, флешмобы и многое другое.  Все это смогут увидеть и принять в них активное участие  все жители и гости  Принеманья. 



– Это  День нашей славы и чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее. И отметить  надо масштабно,  чтобы каждый житель  Гродненщины еще раз ощутил гордость за свою родную страну,  –  подчеркнул  заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович  во время  онлайн-конференции, на которой шла речь о подготовке   празднования в  области Дня Независимости Республики  Беларусь. – В Год малой родины эта тема  будет проходить красной нитью  через все проводимые  мероприятия,  концепция которых уже разработана   в  республике  и, в частности,  в нашей  области, в каждом ее районе.   Подготовка ведется повсеместно.  Праздник   почувствуют  в каждом, даже самом  маленьком поселении.    В эти праздничные дни есть хороший повод  поблагодарить  людей за   вклад в развитие области,  за добросовестный труд  на благо нашей страны,  наградить тех, кто добился весомых  результатов. 

Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости


В областном центре   основные  мероприятия    стартуют 29 июня. Утром  пройдет  церемония возложения цветов и венков к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны.  А  на  торжественное собрание  и праздничный концерт  в  областном драматическом театре   приглашены делегации со всех  районов области 
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Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости


Безусловно,  наиболее масштабная программа    намечена  на  3 июля.   В Гродно  центральной  площадкой  станет территория  у Кургана Славы по проспекту Космонавтов. Утренняя программа откроется торжественным митингом и парадом войск Гродненского гарнизона. Участие в нем примут 9 коробок парадного пешего расчета: более 500 человек и 27 единиц военной техники. Запланированы также дефиле оркестра, плац -концерт взвода почетного караула и традиционное угощение гостей праздника солдатской кашей. 
  
Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости


Территория рядом с Курганом Славы станет и основной площадкой для вечерних мероприятий. Здесь будет работать выездная торговля,  состоятся различные развлекательные мероприятия, концерты. Завершится день акцией  «Споем гимн вместе»  и ярким салютом. 



На площади Ленина весь день будут выступать лучшие коллективы и исполнители Принеманья.   В парке имени Жилибера    будет тематическая семейная зона: развернутся  выставка ремесленников, работа спортивных площадок, фотозоны и многое другое.    Выставки техники, в том числе ретро,  коллекционеров будут на площади Советской. Одноименная улица превратится в музыкальный Бродвей или в Арбат – с музыкантами, художниками, мимами, аниматорами и примерно двумя десятками оригинальных  тематических фотозон.   

Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости


Насладиться  музыкальной культурой можно будет на  новой смотровой  площадке  по улице Дарвина.  Большой праздник придет и в микрорайоны  областного центра:   праздничные площадки  планируется развернуть в микрорайонах Вишневец и Ольшанка, в районе  средних школ   № 5 и №32. 

Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости

Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости

   
Насыщенными будут и  другие праздничные дни. К примеру, 30 июня в парке имени Жилибера в Гродно  откроется выставочная инсталляция цветов. Будут проходить интерактивные программы, работать игровые площадки. Вечером следующего  дня жителей и гостей города вновь приглашают в парк имени Жилибера – зазвучит  классическая музыка у фонтанов.  Днем у молодежного центра «Гродно» пройдет танцевально-песенный марафон, продемонстрировать свои таланты в рамках которого смогут все желающие. 



2 июля по всей стране будет отмечаться День вышиванки. Пройдет праздник и на Гродненщине, в каждом  районном центре. В областном центре  он соберет участников и зрителей у молодежного центра.   Акцию «Вышиванка длиной  в Советскую улицу» готовит   молодежь , а  акцию «Подари вышиванку маленькому другу» – общественные объединения  области. 



О готовности   обеспечить   безопасное и организованное проведение праздника  заявили представители силовых структур,    здравоохранения,  транспортники и другие ответственные службы. 

Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости

Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости
Наш главный праздник. Гродненщина готовится отметить День Независимости

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Мероприятия ко Дню Независимости на Гродненщине начнутся 29 июня и на протяжении четырех дней пройдут по всей области. Праздничное настроение будет царить не...
 
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