​Перепись населения пройдёт в следующем году в Беларуси

Осенью следующего года в Беларуси пройдёт перепись населения, но готовятся к масштабной ревизии уже сейчас.

Правда, специалисты столкнулись с проблемой: в частных кварталах Витебска есть здания без адреса. Ни номеров, ни даже названий переулков. Или – улицы сразу с двумя названиями.

Эти люди знают о домах, их номерах, историях – все.За полгода 90 сотрудников главного статистического управления области обошли Витебск вдоль и поперёк. Адреса переписывают вручную, подтверждая данные в документах

Наталья Шруб, заместитель начальника главного статистического управления Витебской области: «Название улицы, номер дома, если это частный сектор, если это многоквартирный дом, обязательно чтобы была нумерация подъездов и нумерация квартир в этих подъездах»

Это «первая часть» большой подготовительной работы в регионах перед предстоящей в 2019 году переписью населения. В Витебске за шесть месяцев добровольцы обошли более 6 000 домов, а всего в областном центре их 17 000.И если с обычными многоэтажками проблем, как правило, не возникает –в частном секторе все наоборот.

Вызывая аварийные службы, Евгения Чупилова, всегда долго объясняет, как проехать. Один адрес, по чей-то ошибке присвоили двум разным жилым домам, и проблему не удается решить уже несколько лет.

Евгения Чупилова, житель г. Витебска: «Или ремонт телевизора или холодильника они едут к ним тогда, а те отказываются, у нас все нормально. Иногда они уезжают, тогда перезваниваем, а иногда приезжают к нам и ругаются, но мы то не виноваты мы не саамы это сделали придумали».

На окраине Витебска, тем, кто попадёт на улицу Александра Овечкина – её недавно назвали в честь почетного гражданина города, тоже надо быть внимательней. Слева, там, где стоят жилые многоэтажки, уже везде новые таблички, а вот справа, улица Александра Овечкина неожиданно становится «Центральной».

Так что Витебску предстоит большая работа над ошибками. Адресные пробелы городские власти стараются оперативно исправлять, уже заменены таблички на четырёхсот домах,еще стообновят в ближайшее время. Это сделает проще работу и экстренных служб. В городе сегодня по тревоге подняли спасателей, в летнем амфитеатре они отрабатывали учебную тревогу, визитная карточка Витебска знакома всем.

Александр Ярош, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС: «1,2,4, 5-ая - линия, или переулок и приходиться сталкиваться с тем, что необходимо ориентироваться, где какой дом, и где какой поворот, чтобыв кратчайшие сроки прибыть к месту вызова».

Примером правильного оформления названия улицы и домов спасатели называют новые городские кварталы. От владельцев частных домов не ждут таких же гигантских цифр на фасаде. Форма, цвет и размер знака значения не играет, главное чтобы просто был. Собранные во время всебелорусской переписи данные потом станут основой для принятия многих управленческих решений.

Наталья Шруб, заместитель начальника главного статистического управления Витебской области: «Сколько магазинов нам надо, сколько больниц нам надо, сколько нам жилья строить какие предприятии и где, где как люди живут какой жилой фонд, где может надо воду подвести где-то газ, жизненные вопросы касающиеся каждого человека в области».

Владельцев частных домов в Витебске призывают привести в порядок таблички с адресом и номером. Время еще есть. Уже осенью жилые кварталы и абсолютно все дома в стране обойдут специальные регистраторы, которые и сформируют окончательные сведения для переписчиков.