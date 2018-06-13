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​Когда и с чего началась мемориальная архитектура Беларуси?

14.06.2018 21:20 — Разное | ОНТ  
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«Летопись памяти поколений» создал Армен Сардаров. Новая работа де-факто «главного зодчего страны» – не в камне. Сегодня книгу в твёрдом переплёте презентовали в Минске на фоне авторских фотографий из-под обложки.

С чего начинается Родина? «Нулевой километр» отметил архитектор Сардаров. Этим летом 20 лет мемориальному знаку, от которого все дороги ведут... Если на юг – Нагорный Карабах, откуда корни папы Армена Сергеевича. Под Городком на севере Беларуси – мамина отчизна. 167 страниц – о наследии кривичской и иных наших земель.

Армен Сардаров, доктор архитектуры, профессор: «Когда я работаю с молодёжью, я всё время говорю, что вы не забывайте прошлое. Старайтесь его наоборот понять, изучить. В том числе, через свою малую родину. Бабушка, дедушка, прадедушка - где, в каком месте. Поезжайте туда, поклонитесь. Я собираю материал начиная с конца 60-тых годов»

Мимо афиши выставки «марин» земляка Айвазовского (тоже армянин, родился в Феодосии), выходец из Одессы, несёт «разумное, доброе, вечное» читателям. Показать новинку решили в главном арт-музее страны. По латинскому «memorialis» («памятному») определяют уровень культуры общества в целом.

Елена Карпенко, заведующая отделом Национального художественного музея Беларуси: «К этой теме (мало изученной у нас, кстати, специалистами), примыкают, прежде всего, надгробные портреты, которых в Беларуси существует всего два. Они вешались или на стену костёла или оставались в крипте. Кованные кресты (недавно, кстати, они поступили к нам в дар). Украшали в своё время купола небольших капличек»

Открывают печатную «Летопись...» языческие валуны, позднее «крещёные» (термин ввёл профессор Сардаров). «Рогволодов камень» – взорван в 1930-х. Увидеть «утраченное» в переплёте позволяют авторские фотографии. Часовня и брама в Ракове – были.

Армен САРДАРОВ, доктор архитектуры, профессор: «Порвалась связь времён» – в этом трагедия Гамлета, когда рвётся связь времён. Не надо стыдится руин. На самом деле это и есть святыня. Не всегда следует современности вторгаться»

Сколько километров проехал для получения нужных кадров декан архитектурного факультета Национального технического университета не считал. Этим летом Сардарову - 70! Книга – лучший подарок. А в Год малой родины – время собирать камни нашей общей памяти.

 
Теги: Минск
 
 
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«Летопись памяти поколений» создал Армен Сардаров. Новая работа де-факто «главного зодчего страны» – не в камне. Сегодня книгу в твёрдом переплёте презентовали в...
 
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