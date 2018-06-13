Россия открыла ЧМ-2018 с победы 5:0 над Саудовской Аравией

Сегодня в Москве прошел матч-открытие Чемпионата мира по футболу. И сборная России выиграла его 5:0 у сборной Саудовской Аравии. Такого, наверное, мало кто ожидал. Пока не началась игра. Россияне с первой же минуты были круче. Счет открыли уже на 12-й минуте: гол после подачи углового забил Юрий Газинский. На 43-й Дмитрий Черышев обыграл двух защитников одним касанием, а потом пробил мимо вратаря (но в ворота).

Во втором тайме на замену вышел Артем Дзюба, и через минуту забил третий мяч. Тренер россиян Станислав Черчесов до этого ходил с каменным лицом, но тут и он победно заорал. В конце матча Денис Черышев забил еще один гол, перекинув вратаря сложным ударом внешней стороной стопы. В добавленное время Александр Головин ударом со штрафного довел разрыв до пяти голов.