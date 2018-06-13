​Правительство страны отметило заслуженных докторов Беларуси

Накануне профессионального праздника правительство страны отметило самых заслуженных докторов Беларуси. Церемония прошла во Дворце республики. От развития медицины в стране зависит наше здоровье и продолжительность жизни. Она увеличивается. И снижение младенческой смертности. Беларусь вошла в десятку стран с самым низким показателем. Один из докторов, которого отметили сегодня правительственной наградой, уже 30 лет предотвращает трагические случаи с новорожденными. О людях профессии и перспективах отечественной медицины – наши корреспонденты.

Реаниматологу Сергею Гридину достаются только самые сложные случаи. Здесь помогают выжить самым маленьким пациентам. Новорожденным с так называемым экстремально низким весом.

Сергей Гридин, врач анестезиолог-реаниматолог выездной консультативной реанимационной бригады отделения анестезиологии и реанимации Минской областной детской клинической больницы: «Шестьсот-восемьсот граммов. До килограмма. Мы называем это выхаживание. Их лечить в месте, где родились очень сложно. Транспортируем в центры, где они приобретают возраст и размеры, характерные для новорожденного».

Специальный кувез помогает доставить новорожденного в Боровляны или Минск. Бригада Сергея Гридина работает по всей области. Выезжают туда, где нужна помощь. Сложные случаи бывают и с детьми постарше. Не только во время плановых операций, но и когда случается беда: утопления, поражения током.

Алексей Кряквин, корреспондент: «За дежурство, а оно длится сутки, таких выездов у детских реаниматологов может быть несколько. Среднее расстояние до пациента – около 200-т километров. Чаще всего везут в Боровляны».

В мае следующего года Сергей Гридин отметит 30-летие в профессии. Врач поддерживает отношения с некоторыми пациентами. Дети уже выросли и присылают доктору фото своих детей.

Сергей Гридин, врач анестезиолог-реаниматолог выездной консультативной реанимационной бригады отделения анестезиологии и реанимации Минской областной детской клинической больницы: «Есть такие пациенты, дети, которые глубоко в душу запали. Вот иногда они уже сами поздравляют с разными ситуациями. Присылают фото со своими свадьбами. Это очень согревает душу, даёт стимул для дальнейшей работы».

На торжественную церемонию награждения детский реаниматолог отправился прямо с дежурства. В зале Дворца республики врачи практически всех направлений. Именно их труд, а еще тысяч медработников, каждый день выполняющих свою работу по всей стране, развивает отечественную медицину. Накануне профессионального праздника отметили и тех, кто рассказывает о работе докторов, – журналистов. Грамоты удостоена корреспондент ОНТ.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси: «Во-первых, самые главное достижение в нашем здравоохранении невозможно отделить от общественного здоровья . основное – это увеличение продолжительности жизни наших граждан и это общеизвестный показатель . Это самые низкие на европейском континенте показатели младенческой смертности, единичные случаи материнской смертности и конечно же самое главное, что мы сегодня имеем – доступная система оказания медицинской помощи».

Здравоохранение было и остаётся приоритетом социальной сферы страны. В больницах, поликлиниках, фельдшерских пунктах и роддомах свой долг выполняют около 40 тысяч врачей. Среднего медперсонала вдвое больше. Задача повысить зарплату – актуальна. Очередной рост – накануне профессионального праздника. Средства предусмотрены бюджетом.