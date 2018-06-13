Участницы «Матерей 328» не сдаются, сходили в Администрацию Лукашенко

сообщает Белсат. Кочановой не было, женщин принял начальник главного идеологического управления Администрации президента Александр Ильясевич,Белсат.





«Нас было около двадцати человек, но пустили в Администрацию только шестерых. Мы попросили его посодействовать во встрече с Лукашенко и помочь разобраться, что с законопроектом. Он нам дал советы и объяснил, как это работает. Оказалось, председатель парламента Андрейченко может изменить регламент весенней сессии, и законопроект могут принять до 29 июня. В мае нас прижали к стене. Если ничего не изменится до 29, мы готовы идти на более радикальные меры, чем голодовка», – сказала Татьяна.





Сейчас активистки будут записываться на прием к Владимиру Андрейченко.





Женщины хотели встретиться с Кочановой, хотя и знали, что сегодня у нее неприемный день.





«Разговор 2 мая, обещания депутатов не выполняются. Мы хотим задать вопросы и пообщаться, чтобы иметь представление, что происходит. Ведь сейчас полная тишина. Мы хотим мирных переговоров», – говорит Татьяна Каневская и шутливо добавляет, что если ничего не сработает, то придется браться за вилы.





Также женщины намерены пойти к Палате представителей, чтобы поговорить с депутатами.





«Они наши избранники, они должны работать для нас, но пока не видно, чтобы они спешили принимать решение», – говорит Татьяна Каневская.









В декабре 2014 года Александр Лукашенко подписал так называемый «антинаркотический декрет», предусматривающий ужесточение наказания за преступления, связанные с наркотиками. Власти утверждают, что благодаря декрету Лукашенко в Беларуси стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.





Между тем родственники осужденных и эксперты считают, что происходит показательная борьба с наркотиками, но под ударом оказались не наркоторговцы, а преимущественно те, кто употреблял легкие наркотики в малых дозах. Многих из них специально подставляли.





Матери осужденных по «наркотическим» статьям добиваются снижения сроков наказания и повторного рассмотрения дела.



В Калинковичах и Пуховичском районе активистки движения «Матери-328» голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. Они дважды ходили в Администрацию президента и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение депутатам. Во встрече с Лукашенко женщинам отказали. В Калинковичах и Пуховичском районе активистки движения «Матери-328» голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. Они дважды ходили в Администрацию президента и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение депутатам. Во встрече с Лукашенко женщинам отказали.



