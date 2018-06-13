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Участницы «Матерей 328» не сдаются, сходили в Администрацию Лукашенко

14.06.2018 20:28 — Разное | Партизан  
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Со всей Беларуси к главе Администрации президента Наталье Кочановой сегодня съехались около 20 активисток движения «Матери-328».

Участницы «Матерей 328» не сдаются, сходили в Администрацию Лукашенко
Кочановой не было, женщин принял начальник главного идеологического управления Администрации президента Александр Ильясевич, сообщает Белсат.

«Нас было около двадцати человек, но пустили в Администрацию только шестерых. Мы попросили его посодействовать во встрече с Лукашенко и помочь разобраться, что с законопроектом. Он нам дал советы и объяснил, как это работает. Оказалось, председатель парламента Андрейченко может изменить регламент весенней сессии, и законопроект могут принять до 29 июня. В мае нас прижали к стене. Если ничего не изменится до 29, мы готовы идти на более радикальные меры, чем голодовка», – сказала Татьяна.

Сейчас активистки будут записываться на прием к Владимиру Андрейченко.

Женщины хотели встретиться с Кочановой, хотя и знали, что сегодня у нее неприемный день.

«Разговор 2 мая, обещания депутатов не выполняются. Мы хотим задать вопросы и пообщаться, чтобы иметь представление, что происходит. Ведь сейчас полная тишина. Мы хотим мирных переговоров», – говорит Татьяна Каневская и шутливо добавляет, что если ничего не сработает, то придется браться за вилы.

Также женщины намерены пойти к Палате представителей, чтобы поговорить с депутатами.

«Они наши избранники, они должны работать для нас, но пока не видно, чтобы они спешили принимать решение», – говорит Татьяна Каневская.


В декабре 2014 года Александр Лукашенко подписал так называемый «антинаркотический декрет», предусматривающий ужесточение наказания за преступления, связанные с наркотиками. Власти утверждают, что благодаря декрету Лукашенко в Беларуси стало меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Между тем родственники осужденных и эксперты считают, что происходит показательная борьба с наркотиками, но под ударом оказались не наркоторговцы, а преимущественно те, кто употреблял легкие наркотики в малых дозах. Многих из них специально подставляли.

Матери осужденных по «наркотическим» статьям добиваются снижения сроков наказания и повторного рассмотрения дела.
 

В Калинковичах и Пуховичском районе активистки движения «Матери-328» голодали 14 дней – с 27 апреля по 11 мая. Они дважды ходили в Администрацию президента и на 14-й день прекратили голодовку, получив от чиновников обещание, что законопроект о смягчении наказания «за наркотики» будет быстро передан на рассмотрение депутатам. Во встрече с Лукашенко женщинам отказали.


 
 
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Со всей Беларуси к главе Администрации президента Наталье Кочановой сегодня съехались около 20 активисток движения «Матери-328».
 
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