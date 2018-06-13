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Да ладно! Британские футболисты побоялись есть русский каравай
Футболисты из Англии настороженно отнеслись к русскому хлебу и соли и не стали пробовать угощение.
Как передает Oxu.Az, сборная Англии по футболу прибыла в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в ЧМ-2018. Однако британские футболисты решили отказаться от участия в традиционном для России символическом ритуале гостеприимства.
Перед последней тренировкой представители администрации Курортного района Зеленогорска, где разместились британцы, преподнесли главному тренеру команды Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну традиционный каравай с солью. Кроме того, им подарили русский самовар.
Ранее на подмосковной базе в Кратово хлеб и соль преподнесли сборной Португалии. Первым угощение попробовал Криштиану Роналду, однако он не окунул мякиш в соль, а посыпал сверху. В этот момент играла мелодия из песни «Подмосковные вечера», отметил
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Футболисты из Англии настороженно отнеслись к русскому хлебу и соли и не стали пробовать угощение.
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