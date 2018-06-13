Да ладно! Британские футболисты побоялись есть русский каравай

Как передает Oxu.Az, сборная Англии по футболу прибыла в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в ЧМ-2018. Однако британские футболисты решили отказаться от участия в традиционном для России символическом ритуале гостеприимства.

Перед последней тренировкой представители администрации Курортного района Зеленогорска, где разместились британцы, преподнесли главному тренеру команды Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну традиционный каравай с солью. Кроме того, им подарили русский самовар.

Британцы «хлеб-соль» приняли, но пробовать дар отказались. Однако не уточняется, было ли поведение футболистов из Англии демонстративным.